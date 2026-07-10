Manfredonia, festival 'danziAMO'. Valente: “Giusto riconoscere il valore dei talenti della danza”

La prima edizione di danziAMO – Festival delle arti della danza si chiude con un bilancio positivo a Manfredonia, dopo due serate all’insegna di talento, musica e partecipazione. L’evento, inserito nel cartellone del Manfredonia Festival 2026, ha trasformato Piazza Falcone e Borsellino in un palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo famiglie, turisti, appassionati e tanti cittadini.

La manifestazione è nata da un’idea dell’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente con l’obiettivo di dedicare uno spazio ai giovani talenti della danza del territorio e valorizzare il lavoro svolto dalle scuole locali durante tutto l’anno.

Sul palco si sono alternate le realtà coinvolte nel progetto, con centinaia di bambini e ragazzi protagonisti di spettacoli capaci di raccontare emozioni, storie e percorsi artistici. La prima serata ha visto esibirsi Mary J Style e Coreutica Centro Studi Danza, mentre il secondo appuntamento ha ospitato New Line, Art Ballet Dance Studio e My Dance.

Il pubblico ha assistito a un vero e proprio viaggio tra danza, teatro e cultura, con rappresentazioni ispirate a grandi opere della letteratura, musical internazionali e omaggi ad artisti della musica mondiale. Tra gli spettacoli proposti Peter Pan, La Sirenetta, Notre-Dame de Paris, The Great Gatsby, Cats, I Tre Moschettieri, Atlantis, oltre ai tributi dedicati a Michael Jackson, Mina e Lady Gaga.

«I talenti della danza della nostra città vengono da anni riconosciuti e premiati nei più prestigiosi concorsi e nelle più importanti esperienze artistiche in Italia e all’estero. Era giusto che anche Manfredonia riconoscesse pubblicamente il valore, il sacrificio e la qualità di questi percorsi attraverso una manifestazione interamente dedicata a loro», ha dichiarato Maria Teresa Valente.

L’assessora ha aggiunto: «Questa prima edizione ci lascia immagini bellissime e la consapevolezza che danziAMO possa diventare un appuntamento stabile dell’estate manfredoniana».

Anche il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Eventi come danziAMO dimostrano quanto sia importante investire nei giovani, nelle associazioni e nelle realtà che ogni giorno lavorano per far crescere il talento dei nostri ragazzi. Vedere una piazza così piena, in uno dei luoghi simbolo della nostra città, è stata la conferma che Manfredonia ha voglia di partecipare, di vivere i propri spazi e di riconoscersi nelle proprie eccellenze. Continueremo a sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio e le sue straordinarie energie positive».

La manifestazione è stata realizzata con la collaborazione della consigliera comunale Antonietta D’Anzeris e di Carmela D’Apolito, neo presidente della Festa Patronale 2026, rappresentando un momento di collaborazione tra istituzioni, professionisti e realtà associative del territorio.

Un contributo importante è arrivato anche dai presentatori Matteo Perillo e Anna Rita Granatiero, che hanno accompagnato il pubblico durante le due serate raccontando non solo gli spettacoli, ma anche il lavoro e la passione delle scuole partecipanti.

L’amministrazione ha infine rivolto un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ai volontari e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per garantire sicurezza, assistenza e organizzazione, contribuendo al successo della prima edizione di danziAMO.