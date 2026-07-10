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GIUSEPPE MARASCO Manfredonia, Marasco: “Ordinanza contro il caldo per tutelare gli animali”

La richiesta nasce dalle previsioni meteorologiche che indicano temperature superiori ai 42°C sul territorio di Manfredonia

Manfredonia, Marasco: "Ordinanza contro il caldo per tutelare gli animali"

Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

Un intervento urgente per proteggere gli animali domestici durante l’ondata di caldo prevista nei prossimi giorni. È quanto richiesto dal consigliere comunale Giuseppe Marasco, che ha presentato un’interrogazione scritta al sindaco di Manfredonia per sollecitare l’adozione di provvedimenti specifici a tutela degli animali d’affezione.

La richiesta nasce dalle previsioni meteorologiche che indicano temperature superiori ai 42°C sul territorio di Manfredonia e dalla necessità, secondo il consigliere, di prevenire situazioni di sofferenza per cani e gatti esposti alle alte temperature.

Marasco evidenzia come diversi Comuni italiani abbiano già introdotto ordinanze dedicate alla protezione degli animali durante i periodi di forte caldo. Tra gli esempi citati figura il provvedimento adottato dal Comune di Giugliano, che prevede il divieto di tenere animali su balconi, terrazze, cortili e spazi esterni nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18, oltre all’obbligo di garantire acqua fresca, zone d’ombra e condizioni adeguate di permanenza.

Secondo il consigliere, anche Manfredonia, in quanto città costiera con una significativa presenza di animali domestici e randagi, dovrebbe adottare misure preventive per evitare episodi di maltrattamento o abbandono legati alle condizioni climatiche estreme.

Nell’interrogazione viene inoltre richiamata la normativa vigente, in particolare gli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale, che puniscono rispettivamente il maltrattamento e l’abbandono di animali.

Marasco sottolinea che, al momento della presentazione dell’atto, non risulterebbe pubblicata alcuna ordinanza sindacale specifica per la tutela degli animali durante l’emergenza caldo e chiede quindi chiarimenti all’Amministrazione comunale.

Nel dettaglio, il consigliere domanda se il Comune intenda emanare con urgenza un provvedimento analogo a quelli adottati in altre realtà italiane, quali misure concrete siano previste per garantire ombra, acqua e riparo agli animali lasciati all’esterno, e se siano programmati controlli sul territorio.

L’interrogazione chiede inoltre l’attivazione di eventuali campagne informative rivolte ai cittadini, alle associazioni animaliste e alle forze dell’ordine, oltre a conoscere i tempi entro i quali l’Amministrazione intende fornire una risposta ed eventualmente adottare il provvedimento prima dell’arrivo delle temperature più elevate.

Il consigliere comunale ha richiesto una risposta sia scritta sia orale in Consiglio comunale.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.

3 commenti su "Manfredonia, Marasco: “Ordinanza contro il caldo per tutelare gli animali”"

  1. I nemèle… E ggia, a te nn t n fróke nind di vicchiarill ca morene d cavt. Tand, l’adda accumbagnè au cambsand…. Purt l’aqqua fresk cu cìcene, s vu fe na cosa bbóne.

  2. Fiato sprecato in questa città arbara, ignorante, incivile, violenta, anarchica e priva di Autorità che siano vigili, attente e sensibili. Manfredonia sia nei confronti degli umani e degli amici animali

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