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MANFREDONIA CESARANO Manfredonia, ripristinato l’impianto di climatizzazione del Centro Riabilitativo Cesarano

Il problema era stato causato da un guasto improvviso verificatosi durante l’attivazione del nuovo impianto

Manfredonia, ripristinato l’impianto di climatizzazione del Centro Riabilitativo Cesarano

Centro Cesarano, arriva il nuovo impianto di climatizzazione: riprendono le attività dopo quattro giorni di stop - PH: StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

È stato ripristinato il regolare funzionamento dell’impianto di climatizzazione del Centro di Riabilitazione “Cesarano” di Manfredonia. Gli ingegneri dell’Area Gestione Tecnica di ASL Foggia hanno completato le operazioni di collaudo, verificando la piena efficienza del sistema.

Il problema era stato causato da un guasto improvviso verificatosi durante l’attivazione del nuovo impianto. Gli accertamenti tecnici hanno permesso di individuare una scheda elettronica difettosa, sostituita rapidamente grazie alla copertura della garanzia.

L’intervento ha consentito di ristabilire le condizioni ambientali adeguate all’interno della struttura, garantendo nuovamente ambienti confortevoli e idonei per i pazienti, le loro famiglie e il personale sanitario.

La Direzione Strategica di ASL Foggia ha espresso il proprio rammarico per i disagi registrati durante il periodo di malfunzionamento, rivolgendosi agli utenti, ai familiari e agli operatori del Centro Cesarano.

L’azienda sanitaria ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno collaborato durante le attività tecniche necessarie alla risoluzione del problema, consentendo il ritorno alla piena operatività del servizio riabilitativo.

1 commento su "Manfredonia, ripristinato l’impianto di climatizzazione del Centro Riabilitativo Cesarano"

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