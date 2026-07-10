MANFREDONIA | Ufficio elettorale, il sindaco nomina una responsabile temporanea per la revisione straordinaria delle liste

Il Comune di Manfredonia si prepara ai prossimi adempimenti in materia elettorale con una nomina temporanea destinata a garantire la piena continuità operativa dell’Ufficio elettorale comunale. Con decreto sindacale firmato l’8 luglio, il sindaco Domenico La Marca ha affidato alla dottoressa Adriana Rosania la responsabilità dell’Ufficio elettorale dal 13 al 31 luglio 2026, periodo nel quale dovrà seguire tutte le attività connesse alla seconda tornata della revisione straordinaria delle liste elettorali.

La decisione si è resa necessaria a causa dell’assenza del responsabile nominato con il precedente decreto sindacale del 2025. Per evitare rallentamenti in un settore particolarmente delicato, l’amministrazione ha quindi individuato nella funzionaria comunale la figura incaricata di assumere temporaneamente tutte le competenze previste dalla normativa nazionale.

L’Ufficio elettorale rappresenta infatti uno dei servizi più sensibili della macchina amministrativa. Oltre alla gestione ordinaria delle liste elettorali, è chiamato a garantire il corretto aggiornamento delle posizioni degli elettori, le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le verifiche previste dalla legislazione in vista di eventuali consultazioni popolari.

Nel decreto il sindaco richiama il Testo unico delle leggi elettorali e la legge finanziaria del 2008, che ha trasferito al responsabile dell’Ufficio elettorale le funzioni precedentemente attribuite alla Commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste. Si tratta di una modifica normativa che ha rafforzato il ruolo del dirigente o del funzionario incaricato, rendendolo il principale referente amministrativo per tutti gli adempimenti elettorali.

La nomina della dottoressa Rosania riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il 13 e il 31 luglio e consentirà di assicurare lo svolgimento della revisione straordinaria delle liste elettorali – seconda tornata, attività prevista dalla normativa nazionale e particolarmente importante perché consente di aggiornare gli elenchi degli aventi diritto al voto sulla base delle variazioni intervenute nella popolazione residente.

L’aggiornamento delle liste costituisce un passaggio essenziale per garantire la regolarità delle consultazioni elettorali. Attraverso la revisione straordinaria vengono infatti registrate le nuove iscrizioni, le cancellazioni e tutte le modifiche derivanti da trasferimenti di residenza, acquisizione o perdita dei diritti elettorali e altri eventi previsti dalla legge.

Come previsto dal decreto, il provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio online del Comune per dieci giorni consecutivi ed è immediatamente esecutivo. Copia dell’atto sarà inoltre trasmessa alla Prefettura di Foggia – Ufficio provinciale elettorale, che esercita le funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attività elettorali degli enti locali.

A cura di Michele Solatia.