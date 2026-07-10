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Home // Gargano // Manufatti abusivi, rinnovati i protocolli tra Procura ed enti locali: accelerano le demolizioni nel Gargano

GARGANO FOGGIA Manufatti abusivi, rinnovati i protocolli tra Procura ed enti locali: accelerano le demolizioni nel Gargano

L'obiettivo dell'intesa è quello di rendere più rapide ed efficienti tutte le fasi del procedimento, dalla programmazione degli interventi fino all'esecuzione

Manufatti abusivi, rinnovati i protocolli tra Procura ed enti locali: accelerano le demolizioni nel Gargano

Demolizione - Fonte Immagine non riferita al testo: slmitalia.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

L’intesa è stata sottoscritta con i Comuni di Mattinata, Manfredonia, Peschici e Vieste e con il Parco Nazionale del Gargano. Obiettivo: rendere più rapide le procedure di abbattimento delle opere abusive già oggetto di condanna definitiva.

FOGGIA – È stata rinnovata questa mattina, negli uffici della Procura della Repubblica di Foggia, la sottoscrizione dei protocolli d’intesa tra l’Ufficio giudiziario e i Comuni di Mattinata, Manfredonia, Peschici e Vieste, insieme all’Ente Parco Nazionale del Gargano, per rafforzare le attività di demolizione dei manufatti abusivi interessati da sentenze di condanna definitive. L’accordo si aggiunge ai protocolli già operativi con i Comuni di Lesina e Monte Sant’Angelo, ampliando così la rete istituzionale impegnata nel contrasto all’abusivismo edilizio.

L’obiettivo dell’intesa è quello di rendere più rapide ed efficienti tutte le fasi del procedimento, dalla programmazione degli interventi fino all’esecuzione delle demolizioni, attraverso modalità operative condivise tra Procura ed enti locali. Una collaborazione che punta a semplificare gli adempimenti amministrativi e ad assicurare tempi più rapidi per il ripristino della legalità.

L’iniziativa nasce dalla volontà comune di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dell’abusivismo edilizio che, nel corso degli anni, ha compromesso l’integrità paesaggistica e ambientale del territorio garganico. La Procura, d’intesa con le amministrazioni coinvolte, ha già individuato una serie di interventi prioritari, per i quali sono state completate le attività preliminari e che saranno al centro delle prossime operazioni di demolizione.

Secondo quanto evidenziato nel protocollo, il sistema di cooperazione istituzionale consentirà non solo di accelerare il ripristino dello stato dei luoghi, ma anche di rafforzare l’azione di prevenzione, esercitando un concreto effetto deterrente nei confronti di future violazioni edilizie e contribuendo alla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del Gargano.

A cura di Michele Solatia.

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