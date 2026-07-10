Massimo Bagnato, chiuso il procedimento per stalking: l’ex compagna ritira la querela

Si è conclusa con una sentenza di non doversi procedere la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il comico Massimo Bagnato, arrestato lo scorso aprile con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Il Tribunale di Roma ha preso atto della decisione della donna di ritirare la querela presentata nei confronti dell’artista, dichiarando così estinto il procedimento.

La decisione è stata assunta durante l’udienza del 10 luglio, quando la querelante ha formalizzato «la remissione volontaria della querela». Essendo il reato, nel caso specifico, procedibile a querela di parte, il giudice ha disposto la chiusura del procedimento senza ulteriori conseguenze giudiziarie.

All’uscita dall’aula, Bagnato ha commentato la conclusione della vicenda: «Accolgo con soddisfazione la conclusione di questa vicenda. Ringrazio il mio legale e tutte le persone che in questi mesi mi hanno dimostrato fiducia e vicinanza. Ora desidero guardare avanti e dedicarmi con serenità ai miei progetti artistici e professionali».

L’inchiesta era nata alla fine di aprile, quando il comico era stato arrestato dopo l’intervento dei carabinieri nel quartiere Balduina, a Roma. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine era stata l’ex compagna, che aveva segnalato la presenza dell’uomo nei pressi della propria abitazione.

Secondo quanto riferito nella denuncia iniziale, dopo la conclusione di una relazione durata circa dieci anni, Bagnato avrebbe tentato più volte di ristabilire un contatto con la donna, attraverso telefonate, messaggi e presunte presenze nei luoghi da lei frequentati, nonostante i rifiuti ricevuti e il blocco sui social network.

Per l’accusa, tali comportamenti avrebbero generato nella donna uno stato di ansia e timore persistente, portandola anche a modificare alcune abitudini quotidiane per evitare possibili incontri.

Nel corso dell’interrogatorio, Bagnato aveva ammesso di essersi recato sotto l’abitazione dell’ex compagna e nei pressi della palestra frequentata dalla donna, ma aveva negato qualsiasi volontà persecutoria. Il comico aveva spiegato di aver cercato soltanto un confronto per chiarire la fine della relazione.

Con la remissione della querela e la conseguente decisione del Tribunale di Roma, il procedimento giudiziario si è concluso definitivamente.

Lo riporta leggo.it.