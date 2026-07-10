FOGGIA – Dopo una breve parentesi con temperature più contenute, la Capitanata si prepara a fare i conti con una nuova e intensa ondata di caldo africano. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo, tra l’11 e il 15 luglio il territorio foggiano sarà interessato da un progressivo aumento delle temperature, con valori che potrebbero raggiungere e superare i 40 gradi.

Sabato caldo intenso, ma attenzione ai temporali

Il fine settimana si aprirà all’insegna del sole e del caldo. Sabato le temperature massime nel capoluogo dauno potranno superare i 35-36°C, con condizioni generalmente stabili durante le ore centrali della giornata.

Nel tardo pomeriggio e in serata, tuttavia, un temporaneo indebolimento dell’alta pressione subtropicale potrebbe favorire la formazione di rovesci e temporali isolati, inizialmente sulla Daunia e successivamente in possibile estensione verso il Tavoliere. Localmente i fenomeni potrebbero risultare anche di forte intensità.

Domenica più stabile, lunedì la giornata più gradevole

Per domenica è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un quadro generalmente più stabile, pur senza escludere del tutto qualche episodio temporalesco.

L’afflusso di correnti settentrionali contribuirà inoltre a rendere il clima leggermente più sopportabile.

La giornata di lunedì sarà la più fresca dell’intero periodo: il sole sarà prevalente, i venti di Tramontana soffieranno a tratti moderati e le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C, garantendo una sensazione di maggiore benessere rispetto ai giorni precedenti.

Da martedì torna il caldo estremo

La tregua durerà poco. A partire da martedì, infatti, l’anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sul Sud Italia, determinando un nuovo e deciso aumento delle temperature.

Tra mercoledì e giovedì il caldo potrà diventare particolarmente intenso, con valori massimi compresi tra 38 e 40°C nel Foggiano e nelle aree interne della Capitanata.

Le condizioni saranno caratterizzate da elevato soleggiamento e afa, con temperature percepite ancora più elevate nelle ore centrali della giornata.

Gli esperti consigliano di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini e ai soggetti più fragili. Fonte: FoggiaToday, su elaborazione delle previsioni di Edoardo Ferrara (3Bmeteo).