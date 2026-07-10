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WEEKEND GARGANO Meteo Gargano: sole e caldo nel weekend, temperature fino a 33°C tra Foggia, BAT e costa

Tra oggi, domani e domenica prevarranno sole, caldo estivo e precipitazioni praticamente assenti, con temperature in graduale aumento

CALDO METEO

Fonte: adnkronos

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

Il weekend si apre all’insegna della stabilità atmosferica su Gargano, Capitanata e provincia BAT. Tra oggi, domani e domenica prevarranno sole, caldo estivo e precipitazioni praticamente assenti, con temperature in graduale aumento soprattutto nelle aree interne.

Sul Gargano cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 31-32°C lungo il promontorio, mentre nel Tavoliere foggiano potranno superare i 33°C. Venti deboli, a tratti moderati, con brezze lungo le coste che renderanno il clima più gradevole. Nessun fenomeno significativo previsto.

Condizioni pressoché immutate: cielo in prevalenza soleggiato, qualche nube nelle ore più calde sui rilievi del Gargano ma senza rischio di pioggia. Temperature ancora elevate, comprese tra 22-24°C nei valori minimi e 32-33°C nelle massime. Mare poco mosso lungo l’Adriatico.

L’anticiclone continuerà a garantire tempo stabile su tutta la provincia di Foggia e nella BAT. Attese ampie schiarite, caldo moderato e umidità contenuta. Le massime resteranno intorno ai 32-33°C, con valori leggermente inferiori lungo la costa garganica grazie alla ventilazione marina.

Focus su Foggia e BAT
Foggia: sole prevalente e punte di 33°C, con caldo più intenso nelle ore centrali della giornata.
BAT: tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature comprese tra 30 e 33°C, senza precipitazioni di rilievo.

Nel complesso si prospetta un fine settimana ideale per le attività all’aperto e per il turismo balneare sul Gargano, con condizioni meteo pienamente estive e assenza di perturbazioni.

A cura di Michele Solatia.

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