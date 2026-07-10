Miss Bellezza Italiana 2026, il Lido Nettuno di Siponto ospita la prima selezione

Il Lido Nettuno di Siponto si prepara ad accogliere la prima selezione di Miss Bellezza Italiana 2026, appuntamento in programma il prossimo 16 luglio alle ore 20:30. Tra la brezza marina e l’atmosfera delle serate estive, prenderà il via il percorso delle aspiranti Miss nella quinta edizione della manifestazione.

Il concorso continua a consolidarsi come uno degli eventi più attesi dell’estate sipontina, capace di coinvolgere pubblico e partecipanti attraverso una serata dedicata alla bellezza, alla personalità e alla voglia di mettersi in gioco.

A condurre l’appuntamento sarà Stefania Consiglia Troiano, volto e voce degli eventi firmati La Fenice, che accompagnerà il pubblico durante tutte le fasi della manifestazione.

Le concorrenti saranno protagoniste di tre uscite in passerella: casual, costume e abito da sera, attraverso le quali potranno esprimere non solo il proprio fascino, ma anche carattere, spontaneità e sicurezza.

La kermesse, organizzata dall’Associazione La Fenice, vedrà la presenza del patron Domenico Di Candia, impegnato nella cura di ogni dettaglio dell’evento. La sua attenzione all’organizzazione rappresenta uno degli elementi distintivi di una manifestazione che negli anni ha saputo conquistare sempre maggiore interesse.

L’invito è rivolto a tutte le ragazze dai 14 ai 30 anni interessate a partecipare, offrendo loro l’opportunità di vivere un’esperienza fatta di divertimento, nuove conoscenze e passerella, in un ambiente accogliente e dinamico.

Lo staff dell’Associazione La Fenice accompagnerà la serata con professionalità e passione, garantendo un appuntamento ricco di emozioni e curato in ogni aspetto.

La selezione del 16 luglio rappresenta la prima tappa del cammino verso la finalissima regionale, con un calendario di ulteriori appuntamenti che accompagneranno le concorrenti durante tutto il percorso di Miss Bellezza Italiana 2026.