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MONTE COMUNE Monte Sant’Angelo conferma il piano delle assunzioni: spesa del personale sotto i limiti di legge

Il rapporto tra spesa per il personale ed entrate correnti si attesta al 22,64%, al di sotto della soglia massima del 27%. All’Ufficio Personale affidato l’obiettivo di proseguire con le procedure di reclutamento

Monte Sant’Angelo conferma il piano delle assunzioni: spesa del personale sotto i limiti di legge

Comune Monte Sant'Angelo (statoquotidiano) Immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

La Giunta comunale di Monte Sant’Angelo ha confermato la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2026-2028, dopo aver verificato la sostenibilità finanziaria del piano alla luce dei dati contenuti nel rendiconto della gestione 2025.

Il provvedimento, approvato l’8 luglio, interviene sul Piano triennale del fabbisogno di personale contenuto nella sezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione, il Piao, adottato dall’Amministrazione comunale lo scorso 25 marzo. Poiché il documento era stato approvato prima del rendiconto 2025, licenziato dal Consiglio comunale il 22 aprile, si è resa necessaria una nuova verifica dei parametri economici e della compatibilità del programma assunzionale.

Dai calcoli effettuati dagli uffici emerge che il rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è pari al 22,64%. Il valore risulta inferiore alla soglia del 27% prevista per i Comuni appartenenti alla fascia demografica compresa tra 10mila e 59.999 abitanti.

Nel dettaglio, la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti ammonta a circa 11,86 milioni di euro. Sottraendo il Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a 81.319,95 euro, il valore di riferimento scende a circa 11,78 milioni. La spesa del personale risultante dall’ultimo rendiconto è invece quantificata in 2.666.556,29 euro.

La stessa cifra è stata prevista per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028. L’importo resta inoltre inferiore alla media della spesa sostenuta dall’Ente nel triennio 2011-2013, pari a 2.704.306,79 euro, utilizzata dalla normativa come ulteriore limite di riferimento.

La Giunta ha quindi accertato la permanenza delle condizioni necessarie per dare seguito alla programmazione delle assunzioni. Il piano aveva già ottenuto il parere favorevole del revisore dei conti, successivamente confermato attraverso una nuova valutazione della sostenibilità economica.

Prima di procedere, il Comune ha verificato anche il rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa. La ricognizione annuale non ha rilevato situazioni di eccedenza o soprannumero tra il personale; risulta inoltre attiva la piattaforma per la certificazione dei crediti ed è stato adottato il Piano delle azioni positive per le pari opportunità relativo al triennio 2026-2028.

L’Amministrazione ha inoltre dato atto del rispetto del pareggio di bilancio nell’esercizio 2025 e dell’assenza delle condizioni che potrebbero far rientrare il Comune tra gli enti strutturalmente deficitari.

Con la deliberazione, approvata all’unanimità, la Giunta ha pertanto confermato la dotazione organica e il programma dei reclutamenti già inseriti nel Piao. All’Ufficio Personale è stato assegnato formalmente l’obiettivo di proseguire con l’attuazione del piano e con l’avvio delle relative procedure.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile proprio per consentire agli uffici di procedere senza ulteriori ritardi. La deliberazione non introduce dunque un nuovo piano assunzionale, ma certifica che quello già approvato continua a essere compatibile con gli equilibri di bilancio e con i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

A cura di Michele Solatia.

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