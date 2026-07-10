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Home // Cronaca // Muore in scooter contro il muro del cimitero: la vittima è il 17enne Graziano Marcialis

GRAZIANO MARCIALIS Muore in scooter contro il muro del cimitero: la vittima è il 17enne Graziano Marcialis

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo via Ballero a bordo del proprio scooter

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

NUORO – Tragedia nella notte tra il 9 e il 10 luglio a Nuoro, dove un ragazzo di 17 anni, Graziano Marcialis, ha perso la vita in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo via Ballero a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro perimetrale del cimitero cittadino.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 17enne all’ospedale San Francesco di Nuoro. Nonostante i tentativi dei medici, le gravissime lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire con esattezza quanto accaduto e a chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo dello scooter.

La notizia della morte di Graziano Marcialis ha profondamente colpito la comunità nuorese, sconvolta dall’ennesima tragedia che coinvolge un giovanissimo. Lo riporta leggo.it

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