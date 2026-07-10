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Home // Cronaca // Neonato circonciso sul tavolo della cucina: lesioni durante l’intervento, denunciato un cardiologo

CIRCONCISO BIMBO Neonato circonciso sul tavolo della cucina: lesioni durante l’intervento, denunciato un cardiologo

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una giovane coppia di origini pakistane aveva deciso di sottoporre il proprio figlio alla circoncisione, pratica legata alla propria tradizione religiosa

Furti di farmacia, 1 arresto e 20 indagati da parte dei Nas di Bari

Fonte: gazzettadelsud - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Una circoncisione eseguita all’interno di un’abitazione privata, sul tavolo della cucina, anziché in una struttura sanitaria autorizzata. È quanto hanno accertato i carabinieri del Nas di Brescia, che hanno denunciato un cardiologo di 63 anni con l’accusa di lesioni colpose ai danni di un neonato.

L’episodio risale allo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una giovane coppia di origini pakistane aveva deciso di sottoporre il proprio figlio alla circoncisione, pratica legata alla propria tradizione religiosa. Per l’intervento, i genitori si sarebbero affidati a un medico indicato da alcuni parenti, senza rivolgersi a una struttura sanitaria autorizzata.

Stando agli accertamenti, il professionista avrebbe eseguito la circoncisione direttamente nell’abitazione della famiglia, utilizzando il tavolo della cucina come piano operatorio. Durante l’intervento il neonato avrebbe riportato alcune lesioni, la cui natura e le cui cause sono ora al vaglio degli inquirenti.

Nei confronti del medico sono stati contestati il reato di lesioni colpose e la violazione amministrativa relativa all’esecuzione di un intervento chirurgico al di fuori di una struttura autorizzata. Per quest’ultima è prevista una sanzione amministrativa di 30 mila euro.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio le modalità con cui è stato eseguito l’intervento e accertare l’effettiva entità delle lesioni riportate dal neonato. La posizione del professionista è al momento al vaglio dell’autorità giudiziaria e dovrà essere valutata nel prosieguo dell’inchiesta.

fonte leggo.it

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