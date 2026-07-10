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MARTINA TOTARO Orgoglio Stornara: Martina Totaro conquista l’argento ai Campionati Italiani FIDESM 2026

ha conquistato il titolo di vice campionessa italiana, ottenendo anche il passaggio di merito nella prestigiosa Classe A, uno dei traguardi più ambiti della disciplina

Orgoglio Stornara: Martina Totaro conquista l'argento ai Campionati Italiani FIDESM 2026

Orgoglio Stornara: Martina Totaro conquista l'argento ai Campionati Italiani FIDESM 2026

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
5 Reali Siti // Il profilo //

STORNARA – È di Stornara la giovanissima vice campionessa italiana ai Campionati Italiani di Categoria FIDESM 2026 (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali), disputati in questi giorni a Rimini.

Si chiama Martina Totaro, ha appena 23 anni e ha conquistato il titolo di vice campionessa italiana, ottenendo anche il passaggio di merito nella prestigiosa Classe A, uno dei traguardi più ambiti della disciplina.

Al termine della competizione, Martina ha voluto condividere la sua emozione con un messaggio di ringraziamento:

«Ringrazio la grande famiglia del Cuban Club Bari e la mia maestra, Antonella Illuzzi, per aver fatto di me la persona che sono oggi. A lei, che ha sempre creduto in me anche quando io faticavo a farlo. Grazie alle mie allieve e alla mia scuola di ballo, che mi hanno sostenuta in ogni momento.

Un grazie speciale va alla mia famiglia, a mia mamma, a mio papà e a mio fratello, per avermi guidata in questo percorso senza arrendersi mai. Questo risultato è nostro, perché dietro ogni passo ci sono il vostro lavoro, la vostra pazienza e la vostra passione. Torno a casa con tanto orgoglio, ma anche con una profonda gratitudine

Un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità di Stornara e premia anni di sacrifici, impegno e dedizione, confermando Martina Totaro tra le protagoniste della danza sportiva italiana.

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