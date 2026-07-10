Il Comune di Foggia compie un nuovo passo nel complesso percorso del programma PINQuA Borgo Croci, uno degli interventi di rigenerazione urbana più importanti finanziati dal PNRR. Con una determinazione dell’Area Rigenerazione Urbana PNRR è stato infatti costituito il Collegio Consultivo Tecnico (CCT), organismo destinato ad accompagnare l’esecuzione dei lavori e prevenire eventuali controversie tra stazione appaltante e impresa.

L’intervento riguarda il progetto destinato alla realizzazione di 56 alloggi di edilizia residenziale sociale, nuovi spazi per attività sociali e scolastiche lungo via Capitanata e il potenziamento delle infrastrutture dell’area di Borgo Croci, una delle zone più delicate della città sotto il profilo urbanistico e sociale. Il programma complessivo è finanziato nell’ambito della Missione 5 del PNRR dedicata alla qualità dell’abitare.

Il Collegio sarà composto dall’avvocato Aurelio Vessichelli, nominato presidente, dalla dottoressa Marisa Suriano, designata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dall’ingegnere Marco Muciaccia, indicato dall’impresa appaltatrice NGT Costruzioni. L’organismo avrà il compito di assistere le parti durante l’esecuzione dell’appalto, favorendo la rapida soluzione delle questioni tecniche e amministrative che dovessero emergere nel corso dei lavori.

Per il funzionamento del Collegio è stato previsto un compenso complessivo pari a 58.362,87 euro, già coperto dalle risorse del quadro economico dell’intervento.

La costituzione del CCT arriva al termine di una vicenda amministrativa particolarmente articolata. Il progetto PINQuA Borgo Croci venne candidato dal Comune nel 2021 e successivamente ammesso ai finanziamenti nazionali per complessivi 15 milioni di euro. Dopo la progettazione esecutiva e la gara pubblica, i lavori furono aggiudicati al raggruppamento temporaneo guidato da NGT Costruzioni, con un ribasso del 14 per cento rispetto all’importo posto a base di gara.

La consegna dei lavori avvenne nell’ottobre 2024, ma pochi giorni dopo il cantiere venne sospeso a causa della presenza, sotto l’area interessata dagli interventi, di sottoservizi non previsti, tra cui reti elettriche e condotte fognarie che hanno reso necessario un complesso intervento di spostamento da parte di Acquedotto Pugliese. Solo nell’agosto 2025 è stato possibile riprendere una parte delle attività.

Nel frattempo il progetto ha dovuto affrontare ulteriori difficoltà. Le proteste di alcuni residenti e le problematiche legate agli sgomberi delle aree interessate hanno rallentato il cronoprogramma previsto dal PNRR, inducendo il Comune ad aprire un confronto con Prefettura e Ministero delle Infrastrutture. Da queste interlocuzioni è emersa anche la necessità di valutare una diversa collocazione finanziaria per alcuni interventi, incompatibili con le rigide scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le criticità hanno portato anche alla revoca dei finanziamenti destinati ad alcune opere complementari, tra cui la piazza di quartiere e il verde pubblico attrezzato, mentre è rimasto confermato il finanziamento per la realizzazione dei nuovi alloggi di edilizia sociale e delle infrastrutture a rete, considerati strategici per la riqualificazione dell’area di Borgo Croci.

Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale ha inoltre modificato l’assetto organizzativo del procedimento, affidando la responsabilità unica del progetto all’architetto Silvana Corvino, mentre il geometra Carmelo Fredella continua a seguire la fase esecutiva dell’intervento, scelta motivata dall’esigenza di garantire continuità amministrativa in un’opera caratterizzata da notevole complessità tecnica.

A cura di Giovanna Tambo.