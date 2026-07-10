La Provincia di Foggia compie un nuovo passo verso uno degli interventi infrastrutturali più attesi della rete viaria provinciale. Con una determinazione del Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali è stato affidato l’incarico per la redazione del nuovo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale del Ponte di Rivoli, sul torrente Carapelle, lungo la Strada Provinciale 141 “Delle Saline”.

L’opera rappresenta uno dei principali investimenti programmati dalla Provincia per la sicurezza della viabilità, interessando un’infrastruttura fondamentale per i collegamenti tra il Tavoliere e l’area delle Saline di Margherita di Savoia. Il progetto si inserisce inoltre in un più ampio piano di interventi destinati alla mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Carapelle, elaborato dall’Ufficio del Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico della Regione Puglia.

Il ponte era già stato inserito nella programmazione delle opere pubbliche provinciali diversi anni fa grazie ai finanziamenti ministeriali destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria delle Province. Nel frattempo, però, gli approfondimenti tecnici e gli studi idraulici hanno evidenziato la necessità di una soluzione più radicale rispetto ai semplici interventi di consolidamento inizialmente previsti.

Le verifiche svolte nell’ambito dello studio idrologico-idraulico sul torrente Carapelle hanno infatti portato alla scelta di procedere con la demolizione e la completa ricostruzione del ponte, ritenuta la soluzione più efficace sia sotto il profilo della sicurezza strutturale sia per garantire un corretto deflusso delle acque durante gli eventi meteorologici più intensi.

Negli ultimi anni il progetto ha attraversato numerose fasi amministrative. Dopo la predisposizione del precedente progetto secondo il vecchio Codice degli appalti, la Provincia ha convocato diverse Conferenze dei servizi, ottenendo nel novembre 2024 la conclusione positiva del procedimento e, successivamente, l’approvazione del progetto di fattibilità da 7,3 milioni di euro, aggiornato ai nuovi prezzi regionali e ANAS.

L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ha però reso necessario procedere alla redazione di un nuovo PFTE conforme alle disposizioni del decreto legislativo 36 del 2023. Per questo motivo l’amministrazione provinciale ha deciso di affidare un nuovo incarico professionale per adeguare tutta la progettazione alle nuove norme.

L’importo stimato dei servizi tecnici era pari a 139.916,89 euro. Attraverso la piattaforma telematica di e-procurement della Provincia è stato avviato un affidamento diretto, consentito dalla normativa per incarichi inferiori a 140 mila euro. A seguito della richiesta di offerta, la società DSD Dezi Steel Design Srl di Ancona ha presentato un’offerta economica pari a 135 mila euro, oltre IVA e oneri di legge, risultata conveniente per l’amministrazione.

L’incarico sarà svolto da un raggruppamento temporaneo di professionisti che vedrà come mandataria la società marchigiana specializzata nella progettazione di strutture metalliche e come mandante l’ingegnere Francesco Morra di Cerignola, già coinvolto nelle precedenti fasi progettuali dell’opera. Del gruppo farà parte anche il giovane professionista Alessandro Genevrini, come previsto dalla normativa che incentiva il coinvolgimento dei professionisti abilitati da meno di cinque anni.

Il Responsabile unico del progetto è l’architetto Angelo Iannotta, dirigente incaricato di seguire tutte le successive fasi progettuali fino all’approvazione definitiva dell’opera e all’avvio della gara per l’esecuzione dei lavori. L‘affidamento è stato disposto ai sensi dell’articolo 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che consente l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria sotto la soglia dei 140 mila euro.

L’intervento assume particolare rilevanza anche per le ricadute sulla sicurezza della circolazione. Il Ponte di Rivoli costituisce infatti uno dei principali attraversamenti del torrente Carapelle lungo un asse viario strategico per il traffico locale e agricolo.

A cura di Giuseppe de Filippo.