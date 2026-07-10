Provincia di Foggia approva il DUP 2027-2029: al centro infrastrutture, scuole, viabilità e sostenibilità finanziaria

La Provincia di Foggia guarda ai prossimi tre anni e definisce la propria rotta amministrativa. Il Consiglio provinciale ha infatti approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027-2029, il principale strumento di pianificazione previsto dal Testo unico degli enti locali, destinato a orientare tutte le future scelte politiche, amministrative e finanziarie dell’ente.

Il via libera è arrivato nel corso della seduta dell’8 luglio, presieduta dal presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, alla presenza dei consiglieri provinciali riuniti in modalità mista, sia in presenza sia in videoconferenza. Il DUP costituisce il documento di riferimento sul quale saranno costruiti il prossimo bilancio di previsione e tutti gli strumenti di programmazione dell’amministrazione provinciale.

Previsto dall’articolo 170 del decreto legislativo 267 del 2000, il Documento Unico di Programmazione rappresenta la bussola strategica degli enti locali. Attraverso questo atto vengono infatti individuati gli obiettivi di medio periodo, le priorità amministrative e gli indirizzi finanziari che guideranno l’attività della Provincia nel triennio 2027-2029. Non si tratta quindi di un semplice documento contabile, ma del principale strumento di pianificazione politica e gestionale dell’ente.

Nel provvedimento si ricorda che il nuovo ordinamento contabile attribuisce alla programmazione un ruolo centrale nella gestione degli enti locali. Per questo motivo il DUP precede l’approvazione del bilancio di previsione e ne costituisce il presupposto indispensabile, indicando le linee strategiche che dovranno tradursi successivamente nelle scelte finanziarie dell’amministrazione.

L’approvazione del documento arriva dopo l’adozione dello schema da parte del presidente della Provincia, avvenuta con deliberazione del 30 giugno scorso, e dopo il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria. Nella predisposizione del DUP il Settore Finanziario, coordinato dal Segretario generale, ha tenuto conto della programmazione già avviata con il DUP 2026-2028, del bilancio di previsione vigente, del Piano esecutivo di gestione e del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il documento conferma inoltre la continuità con le linee programmatiche di mandato approvate all’inizio della consiliatura e individua gli indirizzi strategici sui quali la Provincia intende concentrare la propria azione nei prossimi anni. Tra le priorità figurano la manutenzione e l’ammodernamento della rete viaria provinciale, la sicurezza degli edifici scolastici superiori, la valorizzazione del patrimonio pubblico, il rafforzamento della capacità amministrativa dell’ente e la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione viene riservata anche agli aspetti della trasparenza amministrativa e della prevenzione della corruzione. Il DUP richiama infatti quanto previsto dalla normativa nazionale, secondo la quale gli indirizzi strategici in materia di legalità costituiscono parte integrante della programmazione degli enti pubblici e devono essere coordinati con gli altri strumenti organizzativi dell’amministrazione.

L’approvazione del Documento Unico di Programmazione assume un’importanza rilevante anche sotto il profilo finanziario. Nei prossimi mesi il DUP costituirà infatti la base per la predisposizione del Bilancio di previsione 2027-2029, nel quale saranno individuate le risorse economiche necessarie per realizzare gli interventi programmati. Ogni investimento previsto dall’amministrazione dovrà trovare coerenza con gli obiettivi strategici contenuti nel documento appena approvato.

A cura di Giovanna Tambo.