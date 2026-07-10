Provincia di Foggia, nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei conti: Mario Aulenta confermato presidente

La Provincia di Foggia rinnova uno degli organismi più importanti per il controllo della gestione economica e finanziaria dell’ente. Il Consiglio provinciale ha approvato la deliberazione con cui viene nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2026-2028, affidando ancora una volta la presidenza al dottor Mario Aulenta e completando il collegio con Francesco Gerardi e Massimiliano Toraldo, individuati attraverso il sistema di estrazione previsto dalla normativa nazionale.

La decisione è stata assunta durante la seduta dell’8 luglio del Consiglio provinciale, chiamato a rinnovare un organo indispensabile per il corretto funzionamento dell’amministrazione. Il Collegio dei Revisori esercita infatti il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria dell’ente, verifica gli equilibri di bilancio, esprime pareri obbligatori sui principali atti economici e vigila sulla corretta gestione delle risorse pubbliche.

Il rinnovo si è reso necessario dopo la scadenza del precedente collegio, nominato nel giugno del 2023 e giunto al termine naturale del mandato triennale previsto dal Testo unico degli enti locali. La normativa stabilisce infatti che i revisori restino in carica tre anni e possano essere confermati una sola volta.

Per quanto riguarda i componenti ordinari, la procedura segue un meccanismo ormai consolidato a livello nazionale. Dopo la comunicazione inviata dalla Provincia alla Prefettura di Foggia, è stata effettuata l’estrazione pubblica dall’elenco ministeriale dei professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali e nell’Ordine dei commercialisti. Dall’urna sono stati estratti Francesco Gerardi, quale primo revisore, e Massimiliano Toraldo, quale secondo componente del nuovo collegio. Entrambi hanno successivamente trasmesso la dichiarazione di accettazione dell’incarico e l’attestazione dell’assenza di cause di incompatibilità previste dalla legge.

Diversa è invece la procedura per il presidente del Collegio. Le modifiche legislative introdotte negli ultimi anni attribuiscono infatti direttamente al Consiglio provinciale la scelta del presidente tra i professionisti iscritti nella fascia più elevata dell’elenco nazionale. Nel caso della Provincia di Foggia l’assemblea ha deciso di garantire continuità amministrativa confermando Mario Aulenta, già presidente del precedente Collegio.

Nella deliberazione viene evidenziato come la conferma sia motivata dalla professionalità dimostrata durante il mandato appena concluso e dal contributo fornito al Settore Finanziario dell’ente nell’attività di controllo e supporto tecnico sulle principali decisioni economiche della Provincia. Anche Aulenta ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa, compresa la dichiarazione sull’assenza di incompatibilità e l’elenco degli incarichi ricoperti presso altri enti locali.

Il Consiglio ha provveduto anche alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio. La deliberazione richiama il decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018, che stabilisce i limiti massimi dei compensi in relazione alla fascia demografica degli enti locali. Per il presidente è stato riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa, comprensivo delle maggiorazioni consentite dalla legge per le funzioni esercitate, mentre ai due componenti saranno corrisposti gli emolumenti stabiliti per la rispettiva qualifica.

A cura di Giovanna Tambo.