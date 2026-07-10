Puglia, il commercio traina la domanda di personale nelle province

Il settore delle vendite e del commercio è quello con la maggiore richiesta di lavoratori nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani. È quanto emerge dall’ultima edizione di WorkUP, il report bisettimanale realizzato da ARPAL Puglia che raccoglie e analizza le opportunità occupazionali offerte dalle imprese del territorio.

Secondo il monitoraggio più recente, l’area Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio registra la domanda più elevata, con 145 posizioni lavorative disponibili. Seguono il comparto Costruzioni, Impianti e Immobiliare, con 71 opportunità, e il settore Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente, con 50 richieste di personale.

In calo invece il comparto Turismo, Cultura e Ristorazione, che si ferma a 43 unità lavorative, con una diminuzione superiore al 50% rispetto alla precedente rilevazione. Un andamento che, secondo il report, riflette il superamento della fase di maggiore richiesta stagionale legata al periodo estivo.

All’interno di WorkUP trovano spazio anche le opportunità collegate a #mareAsinistra, la strategia della Regione Puglia dedicata all’attrazione, valorizzazione e rientro dei talenti sul territorio.

Tra le novità segnalate figura inoltre l’apertura dell’Elenco Regionale degli Assistenti Familiari, nato dall’accordo tra Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia e finanziato attraverso il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare i servizi pubblici di incontro tra domanda e offerta di lavoro, aiutando le famiglie nella ricerca di personale qualificato per l’assistenza domiciliare a persone anziane non autosufficienti o con disabilità.

Sul fronte della formazione e dell’accesso alla pubblica amministrazione, il report segnala anche 15 procedure concorsuali aperte, per un totale di 2.755 posti disponibili presso enti pubblici locali e nazionali.

Tra i bandi principali figurano il concorso per 1.695 funzionari dell’INPS, quello per 499 assistenti informatici sempre nell’organico dell’INPS e la selezione per 400 vigili del fuoco del Corpo nazionale.

Spazio anche alle opportunità professionali all’estero grazie alla sezione dedicata alla mobilità europea, che raccoglie 87 posizioni lavorative selezionate dagli assistenti EURES della Regione Puglia, la rete europea dei servizi per l’impiego.

Il report WorkUP è disponibile online, mentre le offerte di lavoro sono consultabili attraverso la piattaforma Lavoro per te Puglia, disponibile anche tramite applicazione per dispositivi mobili.

I cittadini e le aziende interessate possono inoltre rivolgersi ai team IDO dei Centri per l’impiego, che offrono servizi dedicati per favorire l’incontro tra lavoratori e imprese.