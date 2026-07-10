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Home // Cronaca // Pugnochiuso, incendio doloso distrugge circa 2.000 metri quadrati riserva naturale (FOTO VIDEO)

GEV VIESTE Pugnochiuso, incendio doloso distrugge circa 2.000 metri quadrati riserva naturale (FOTO VIDEO)

Decisivo l'intervento di GEV, CC, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco Manfredonia

Pugnochiuso, incendio doloso distrugge circa 2.000 metri quadrati area protetta (FOTO VIDEO)

Pugnochiuso, incendio doloso distrugge circa 2.000 metri quadrati area protetta (FOTO VIDEO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

VIESTE – Un incendio di natura dolosa ha interessato nelle scorse ore il territorio di Vieste, a Pugnochiuso, distruggendo circa 2.000 metri quadrati di vegetazione e provocando forte preoccupazione per il rischio di propagazione delle fiamme.

L’allarme è scattato tempestivamente, consentendo l’immediato intervento dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Manfredonia e delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), che hanno operato in stretta sinergia per contenere il rogo.

Grazie alla rapidità e al coordinamento delle squadre impegnate, l’incendio è stato completamente domato, evitando conseguenze ben più gravi per il patrimonio ambientale dell’area.

L’immediata attività di controllo e vigilanza ha impedito che il nuovo focolaio si sviluppasse, confermando l’importanza del presidio costante del territorio in un periodo particolarmente critico per il rischio incendi.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

 

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