San Giovanni Rotondo, via libera al maxi progetto contro il dissesto idrogeologico

Passa attraverso un lungo iter amministrativo il progetto destinato a rafforzare la sicurezza idraulica di San Giovanni Rotondo. La Provincia di Foggia ha infatti adottato la determinazione che conclude positivamente la Conferenza dei servizi decisoria nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo al Lotto B degli interventi di difesa idraulica del territorio comunale, promosso dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia.

Il provvedimento rappresenta uno dei passaggi amministrativi più importanti dell’intero procedimento autorizzativo previsto dal decreto legislativo 152 del 2006 in materia ambientale. Con la conclusione favorevole della Conferenza dei servizi vengono infatti acquisiti, in un unico atto, tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari alla realizzazione dell’opera, semplificando un iter che normalmente richiederebbe numerosi procedimenti distinti.

L’intervento riguarda il progetto di sistemazione idraulica del territorio comunale di San Giovanni Rotondo, inserito nella programmazione nazionale per il contrasto al dissesto idrogeologico e identificato con il codice ReNDiS 16IR748/G1. Proponente dell’opera è il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Puglia, che ha presentato l’istanza nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 27-bis del Testo unico ambientale.

L’iter amministrativo è iniziato nel maggio 2024 con la presentazione della domanda di PAUR. Nei mesi successivi il Settore Ambiente della Provincia ha convocato la Conferenza dei servizi in modalità simultanea e sincrona, dando avvio a un confronto tecnico tra tutte le amministrazioni coinvolte. Dopo una serie di riunioni svoltesi nell’arco di quasi due anni, la seduta conclusiva del 30 giugno 2026 si è chiusa con esito favorevole, consentendo alla Provincia di adottare la determinazione conclusiva.

Il procedimento ha coinvolto un numero particolarmente elevato di enti pubblici e gestori di infrastrutture. Tra questi figurano il Ministero della Cultura attraverso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Anas, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Ente Parco Nazionale del Gargano, Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese, Acquedotto Pugliese, ASL Foggia, Comune di San Giovanni Rotondo, Open Fiber, Snam, Fastweb, Italgas e altri gestori delle reti tecnologiche.

Durante l’istruttoria sono stati acquisiti numerosi pareri favorevoli, in diversi casi accompagnati da prescrizioni tecniche che dovranno essere recepite nella fase esecutiva dell’opera. Altri enti hanno comunicato l’assenza di interferenze con le proprie infrastrutture, mentre alcuni gestori hanno segnalato la presenza di sottoservizi da tutelare durante i lavori. Particolarmente rilevanti risultano il parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale e l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Uno degli aspetti evidenziati dalla Provincia riguarda proprio l’assenza di opposizioni sostanziali. Nel provvedimento si sottolinea infatti che non sono stati presentati atti di dissenso qualificato ai sensi della legge 241 del 1990 e che le amministrazioni coinvolte hanno espresso posizioni compatibili con la realizzazione dell’intervento. Questo elemento ha consentito all’amministrazione procedente di adottare la determinazione conclusiva sulla base delle posizioni prevalenti emerse durante la Conferenza dei servizi.

La determinazione richiama inoltre il principio introdotto dalla normativa sulla semplificazione amministrativa secondo cui il provvedimento conclusivo della Conferenza sostituisce a tutti gli effetti i singoli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti. In questo modo il PAUR diventa il titolo autorizzativo unico necessario per procedere nelle successive fasi progettuali e realizzative.

L’opera rientra nella più ampia strategia nazionale di mitigazione del rischio idrogeologico, settore che negli ultimi anni ha visto un significativo incremento degli investimenti destinati alla prevenzione di frane e alluvioni.

A cura di Giuseppe de Filippo.