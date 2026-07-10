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GIUSEPPE GRECO San Giovanni Rotondo, Giuseppe Greco nuovo membro dell’Unione Astronomica Internazionale

L’ingresso come membro individuale costituisce un riconoscimento di grande valore scientifico e professionale, riservato a ricercatori

San Giovanni Rotondo, Giuseppe Greco nuovo membro dell’Unione Astronomica Internazionale

San Giovanni Rotondo, Giuseppe Greco nuovo membro dell’Unione Astronomica Internazionale - Fonte Immagine: sangiovannirotondofree.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nuovo prestigioso riconoscimento per la comunità scientifica di San Giovanni Rotondo. Giuseppe Greco, professionista sangiovannese impegnato nel campo dell’astronomia e della ricerca, è stato ufficialmente ammesso come membro individuale dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU), la più importante organizzazione mondiale dedicata allo studio del cosmo.

Fondata nel 1919, la IAU riunisce astronomi e astrofisici provenienti da tutto il mondo e rappresenta il principale punto di riferimento internazionale per la promozione della ricerca astronomica, della formazione e della collaborazione tra studiosi.

L’ingresso come membro individuale costituisce un riconoscimento di grande valore scientifico e professionale, riservato a ricercatori che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle conoscenze nel settore delle scienze dello spazio.

Greco ha condiviso la notizia attraverso i propri canali social, manifestando entusiasmo per il nuovo percorso intrapreso:

“Condivido con piacere che sono stato accettato come membro individuale dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU). Non vedo l’ora di contribuire alla comunità IAU e alla sua missione di promuovere l’astronomia attraverso la ricerca, l’istruzione, la sensibilizzazione e la cooperazione internazionale”.

L’ammissione alla prestigiosa organizzazione rappresenta un motivo di orgoglio per San Giovanni Rotondo, che vede un proprio concittadino entrare in una realtà scientifica di livello mondiale.

Un traguardo che valorizza il talento e la preparazione maturati sul territorio, confermando come anche dalle realtà locali possano emergere figure capaci di affermarsi nei più importanti contesti internazionali della ricerca.

Per Giuseppe Greco si apre ora una nuova fase all’interno della comunità astronomica globale, con l’opportunità di contribuire ai progetti e alle attività promosse dall’IAU nel campo dello studio dell’universo.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

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