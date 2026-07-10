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SAN GIOVANNI ROTONDO “Il merito costruisce il futuro”. San Giovanni Rotondo, il 18 luglio la BCC premia gli studenti

La BCC San Giovanni Rotondo rinnova il proprio impegno a sostegno della formazione con la tradizionale cerimonia di consegna delle Borse di Studio

San Giovanni Rotondo, il 18 luglio la BCC premia gli studenti

Giuseppe Palladino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La BCC San Giovanni Rotondo rinnova il proprio impegno a sostegno della formazione con la tradizionale cerimonia di consegna delle Borse di Studio, un appuntamento dedicato agli studenti soci e figli di soci che hanno raggiunto importanti risultati nel loro percorso scolastico e universitario.

L’iniziativa si terrà sabato 18 luglio 2026 alle ore 20 in Piazza dei Martiri a San Giovanni Rotondo e coinvolgerà giovani premiati dalla scuola primaria fino alla laurea magistrale.

La manifestazione rappresenta per la banca un investimento concreto sulle nuove generazioni e sul territorio, con l’obiettivo di valorizzare il merito, sostenere lo studio e incoraggiare i giovani a proseguire il proprio percorso di crescita culturale e professionale.

San Giovanni Rotondo, il 18 luglio la BCC premia gli studenti

Ospite d’onore della serata sarà Fabio Mancini, supermodello di fama internazionale, storico volto di Giorgio Armani, filantropo e scrittore. Durante l’evento porterà la propria testimonianza personale, raccontando il valore della determinazione, della formazione e della capacità di trasformare i sogni in opportunità.

«Ogni borsa di studio è un investimento concreto sulle persone e sul territorio», dichiara Giuseppe Palladino, presidente della BCC San Giovanni Rotondo, «perché siamo convinti che la crescita di una comunità passi innanzitutto dalla crescita culturale e professionale dei suoi giovani».

La cerimonia sarà quindi un momento dedicato al riconoscimento dell’impegno degli studenti e alla promozione dei valori legati alla conoscenza, alla formazione e alla costruzione del futuro della comunità.

Lo riporta su Facebook, BCC San Giovanni Rotondo.

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