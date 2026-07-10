SAN GIOVANNI ROTONDO – La città di Padre Pio attraversa una fase di forte difficoltà economica. Il calo dei pellegrini, la chiusura di numerose attività commerciali, la riconversione degli alberghi e la crisi finanziaria di Casa Sollievo della Sofferenza stanno mettendo in discussione un modello di sviluppo costruito per decenni attorno al turismo religioso e sanitario.

A raccontare il momento delicato vissuto da San Giovanni Rotondo è un reportage firmato da Davide Carlucci, pubblicato da La Repubblica – Il Venerdì. Il quadro che emerge è quello di una località che, dopo la ripresa registrata nell’anno giubilare, ha visto diminuire nuovamente il numero dei visitatori.

Secondo i dati riportati, nei primi quattro mesi del 2026 gli arrivi sarebbero scesi da 54.679 a 43.407, con una contrazione di circa il 20%. Ancora più marcato il calo dei turisti stranieri, passati da oltre 25mila a poco più di 15mila, con una diminuzione vicina al 39%.

Alberghi chiusi o trasformati

La crisi riguarda in modo particolare il settore ricettivo. Alla fine del 2025 è scaduto, per numerose strutture finanziate in occasione del Giubileo del 2000, il vincolo di destinazione alberghiera della durata di venticinque anni.

Diversi proprietari hanno quindi scelto di chiudere gli hotel o di trasformarli in strutture con altre funzioni. Alcuni alberghi sono diventati residenze sanitarie assistite, mentre altri sono stati destinati all’accoglienza dei richiedenti asilo.

La presidente degli albergatori locali, Nunzia Dragano, ha spiegato che la presenza dei pellegrini polacchi resta importante, mentre risultano meno consistenti altri flussi internazionali.

Saracinesche abbassate nella zona dei santuari

Il ridimensionamento del turismo religioso si riflette anche sulle attività commerciali sorte negli anni del boom intorno al santuario.

In viale Padre Pio e nella zona di piazza Anfiteatro, su 34 strutture commerciali, 24 avrebbero chiuso. Le poche attività ancora operative aprirebbero soprattutto la domenica, giorno in cui si registra una maggiore presenza di pellegrini.

In difficoltà anche il settore dei souvenir religiosi. Statue, rosari, lumini, immagini sacre e oggetti dedicati a San Pio, che per anni hanno rappresentato un mercato molto redditizio, oggi faticano a trovare acquirenti.

Alcuni commercianti denunciano l’aumento dei costi delle materie prime, delle tasse e della gestione delle attività. C’è chi afferma di avere in magazzino da anni statue di Padre Pio rimaste invendute, nonostante prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati in altre città religiose.

Tra i simboli della difficoltà economica della città c’è anche il parcheggio multipiano realizzato con i fondi del Giubileo.

La struttura, costata oltre 9 miliardi di lire, risulterebbe chiusa da circa cinque anni. I dodici dipendenti sono stati licenziati e il Comune dovrà ora valutare possibili soluzioni per la riapertura e il rilancio dell’opera.

Nonostante le difficoltà, l’amministrazione comunale continua a puntare sullo sviluppo turistico. Sono stati programmati investimenti per circa 4,8 milioni di euro, provenienti dai fondi europei di coesione, destinati alla realizzazione di un palazzetto multimediale con piscina socio-sanitaria.

La crisi di Casa Sollievo della Sofferenza

A preoccupare la comunità è soprattutto la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato per volontà di Padre Pio e diventato nel tempo uno dei principali centri sanitari del Mezzogiorno.

La struttura avrebbe accumulato debiti per almeno 100 milioni di euro. Secondo alcune organizzazioni sindacali, la cifra reale potrebbe essere molto più elevata.

Per affrontare la crisi, il Vaticano ha istituito una commissione di vigilanza presieduta da Maximino Caballero Ledo. L’obiettivo è individuare un percorso di risanamento e garantire la continuità delle attività sanitarie.

Casa Sollievo continua ad attirare pazienti da diverse regioni italiane, in particolare per le cure oncologiche e gli interventi specialistici. La sua tenuta economica è considerata fondamentale non solo per la sanità, ma anche per l’intero tessuto produttivo di San Giovanni Rotondo.

Molti pazienti, infatti, arrivano accompagnati dalle famiglie, alimentando il settore alberghiero, la ristorazione e il commercio locale.

Un modello di sviluppo da ripensare

Per decenni San Giovanni Rotondo ha costruito la propria economia su due pilastri strettamente collegati: la devozione per Padre Pio e l’attività sanitaria di Casa Sollievo della Sofferenza.

Oggi entrambi mostrano segnali di fragilità. Il calo dei pellegrini, la concorrenza di altri poli sanitari, l’aumento dei costi e la trasformazione delle abitudini turistiche impongono alla città di ripensare il proprio futuro.

La sfida sarà diversificare l’offerta, migliorare i servizi, recuperare le strutture inutilizzate e valorizzare il territorio del Gargano senza abbandonare l’identità religiosa che ha reso San Giovanni Rotondo conosciuta in tutto il mondo.

Fonte: reportage di Davide Carlucci, “San Giovanni Rotondo, la crisi colpisce il paese di Padre Pio”, pubblicato su La Repubblica – Il Venerdì, edizione del 10 luglio 2026.