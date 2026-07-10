Da San Giovanni Rotondo alla Valle d’Aosta, Giovanni Viscio guida la crescita dei giovani dell’Aygreville

Un legame che parte da San Giovanni Rotondo e arriva ai vertici del calcio giovanile del Nord-Ovest italiano. Giovanni Viscio continua il suo percorso di crescita all’interno dell’ASD Aygreville Calcio, società tra le realtà più consolidate del panorama calcistico piemontese e valdostano, dove ricopre il ruolo di responsabile della gestione tecnico-sportiva dell’attività agonistica.

Trasferitosi in Valle d’Aosta da 19 anni, Viscio si prepara a iniziare la sua sesta stagione consecutiva alla guida del settore giovanile, una conferma che rappresenta il riconoscimento per un lavoro costruito nel tempo attraverso programmazione, competenza e attenzione alla crescita dei ragazzi.

Sotto la sua supervisione rientrano cinque formazioni dell’attività agonistica: Under 14, Under 15, Under 16, Under 17 e Under 19, un percorso strutturato che punta alla formazione tecnica e umana dei giovani calciatori. Un progetto inserito in una società che vanta una lunga presenza nel calcio di alto livello regionale, con la prima squadra impegnata da 16 anni consecutivi nel campionato di Eccellenza Piemonte/Valle d’Aosta.

Uno degli elementi distintivi del lavoro portato avanti da Viscio è la collaborazione con la Juventus, un’affiliazione ormai consolidata da dieci anni. L’Aygreville è una delle poche Juventus Academy presenti in Italia, un percorso che consente alla società di adottare metodologie e strumenti formativi ispirati a uno dei club più importanti del calcio nazionale.

I risultati del progetto sono arrivati anche attraverso la crescita di diversi talenti che hanno mosso i primi passi nel vivaio valdostano. Tra i giocatori più rappresentativi figurano Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di qualità attualmente al Parma, e Nicolò Savona, difensore che ha attirato l’attenzione internazionale fino ad approdare al Nottingham Forest in Premier League.

Dietro questi risultati c’è una filosofia basata sulla valorizzazione dei giovani e sulla costruzione di un ambiente capace di accompagnare i ragazzi nel loro percorso sportivo. Un lavoro che richiede organizzazione, capacità manageriali e una forte conoscenza del mondo del calcio.

Per San Giovanni Rotondo rappresenta motivo di orgoglio vedere un proprio concittadino protagonista in una realtà sportiva così importante. Giovanni Viscio, pur vivendo ormai lontano dalla Puglia, ha mantenuto saldo il legame con le proprie origini, portando nel suo percorso professionale anche i valori maturati nella sua terra.

La nuova stagione dell’Aygreville si apre dunque nel segno della continuità, con Viscio ancora al centro di un progetto che punta a formare nuovi protagonisti del calcio italiano.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.