SAN SEVERO | Centro "Il Sorriso", gestione affidata a Mondo Abilandia: servizio per le persone con disabilità fino al 2028

Sarà la cooperativa sociale Mondo Abilandia di Torremaggiore a gestire il Centro sociale polivalente per persone con disabilità “Il Sorriso” di San Severo. Si è conclusa la procedura di gara indetta dal Comune per l’affidamento del servizio socio-assistenziale previsto dall’articolo 105 del Regolamento regionale 4/2007, destinato a garantire attività educative, riabilitative e di inclusione sociale per le persone con disabilità del territorio.

L’appalto, del valore complessivo di 110.030,37 euro, è stato assegnato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto sia della qualità del progetto gestionale sia dell’offerta economica presentata dai partecipanti. Al termine della valutazione, la commissione ha individuato in Mondo Abilandia Società Cooperativa Sociale l’operatore che ha presentato la proposta migliore.

L’affidamento è stato disposto per un importo complessivo di 109.419,09 euro, comprendente 103.917,57 euro relativi agli oneri non soggetti a ribasso e 5.501,52 euro derivanti dall’offerta economica presentata dalla cooperativa aggiudicataria.

Alla gara avevano partecipato tre operatori economici. Oltre alla cooperativa vincitrice erano in corsa il Consorzio Opus – Opere Pugliesi di Utilità Sociale di Foggia e un raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Cooperativa Sociale Giglio di Napoli, insieme alle cooperative Be Human ed Ermes.

Quest’ultima proposta, però, non è arrivata alla fase finale della procedura. La commissione ha infatti disposto l’esclusione del raggruppamento perché non in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando. In particolare, è stato ritenuto che l’esperienza dichiarata nella gestione di un Centro diurno polifunzionale per minori non fosse assimilabile al servizio oggetto dell’appalto, dedicato invece a persone con disabilità adulte.

La competizione finale si è quindi svolta tra Mondo Abilandia e il Consorzio Opus. La cooperativa di Torremaggiore ha ottenuto il miglior giudizio sia sul piano qualitativo sia sul punteggio complessivo. L’offerta tecnica ha ricevuto 71,25 punti, ai quali si sono aggiunti 5,71 punti per l’offerta economica, raggiungendo un totale di 76,96 punti.

Il Consorzio Opus si è invece fermato a 68 punti complessivi, frutto di 48 punti assegnati alla proposta tecnica e 20 punti all’offerta economica. Nonostante il maggiore punteggio ottenuto sul versante economico, la qualità del progetto presentato da Mondo Abilandia ha consentito alla cooperativa di prevalere nella graduatoria finale.

Il Centro sociale polivalente “Il Sorriso” rappresenta uno dei principali servizi territoriali dedicati alle persone con disabilità. La struttura offre attività educative, laboratori, percorsi di autonomia personale, sostegno alle famiglie e iniziative finalizzate all’inclusione sociale, costituendo un punto di riferimento per numerosi utenti dell’Alto Tavoliere.

A cura di Giovanna Tambo.