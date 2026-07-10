ASL Foggia interviene sulla situazione del reparto di Medicina Interna e Lungodegenza del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo, fornendo chiarimenti dopo alcune segnalazioni apparse sulla stampa e confermando l’impegno dell’azienda sanitaria per garantire assistenza adeguata ai pazienti e migliori condizioni di degenza.

La Direzione Strategica di ASL Foggia ha spiegato di seguire costantemente l’organizzazione e l’attività assistenziale del reparto, evidenziando come la carenza di personale rappresenti una criticità che coinvolge numerose strutture del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i presidi ospedalieri dell’azienda.

La situazione, secondo ASL Foggia, tende ad accentuarsi durante il periodo estivo a causa della necessità di garantire il diritto alle ferie del personale sanitario, mantenendo comunque la continuità dei servizi e dell’assistenza ai cittadini.

Per affrontare le difficoltà organizzative, la Direzione Strategica ha avviato valutazioni e procedure finalizzate al potenziamento dell’Unità Operativa di Medicina Interna e Lungodegenza di San Severo, compatibilmente con la disponibilità di personale e con le procedure di reclutamento previste dalla normativa.

Nel periodo estivo, inoltre, la riduzione dell’attività chirurgica programmata consente una riorganizzazione delle risorse di supporto, con l’obiettivo di rafforzare i reparti medici dove il livello di occupazione dei posti letto resta elevato.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda sanitaria è quello di incrementare progressivamente l’organico, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute della popolazione.

Per quanto riguarda la dotazione dei letti, ASL Foggia ha precisato che attraverso l’“Accordo di Programma Integrativo per il settore Investimenti Sanitari” è stata definita la fornitura di 39 letti elettrificati e altrettanti materassi destinati al Presidio Ospedaliero Masselli Mascia di San Severo, per un investimento complessivo di circa 85mila euro.

L’intervento consentirà il rinnovo degli arredi delle stanze di degenza e un miglioramento delle condizioni di permanenza dei pazienti ricoverati.

ASL Foggia ha inoltre espresso un ringraziamento al personale del reparto di Medicina Interna e Lungodegenza di San Severo, sottolineando il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori sanitari “con competenza, senso di responsabilità e grande spirito di servizio”, anche in una fase caratterizzata da difficoltà organizzative.

L’azienda sanitaria ha ribadito che il rafforzamento delle risorse umane rappresenta una priorità strategica e che proseguirà il monitoraggio della situazione, con l’obiettivo di consolidare un sistema sanitario sempre più efficiente, sicuro e vicino alle esigenze della comunità.