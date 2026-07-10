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SANITA' PIEMONTE Sanità, concorso per 331 infermieri a tempo indeterminato in Piemonte

Concorso pubblico per infermieri finalizzato all’assunzione di 331 professionisti a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie del Piemonte

Sanità, concorso per 331 infermieri a tempo indeterminato in Piemonte

Infermieri - Fonte Immagine: coinanews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Italia // Lavoro //

È stato pubblicato il nuovo concorso pubblico per infermieri finalizzato all’assunzione di 331 professionisti a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie del Piemonte. La selezione, gestita da Azienda Zero, si svolgerà attraverso una procedura per titoli ed esami.

I posti disponibili sono distribuiti tra diverse strutture sanitarie regionali. Le maggiori opportunità riguardano ASL Alessandria, ASL Vercelli, Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, ASL CN1 e ASL Novara.

Ogni candidato dovrà indicare una sola azienda sanitaria di riferimento e sarà inserito nella graduatoria relativa alla struttura scelta. Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione è fissato al 6 agosto 2026.

Per accedere alla selezione sono richiesti specifici requisiti professionali: il candidato deve possedere una laurea in Infermieristica, un diploma universitario abilitante alla professione oppure un titolo riconosciuto come equipollente. È inoltre necessaria l’iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche.

La candidatura dovrà essere inoltrata esclusivamente online attraverso la piattaforma predisposta da Azienda Zero, con accesso tramite SPID, CIE o registrazione al portale. Per completare la procedura è previsto il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro.

Alla domanda dovranno essere allegati il documento di identità, la ricevuta del versamento e il modulo firmato. Dopo la conferma definitiva dell’invio, la candidatura non potrà più essere modificata né integrata.

Il concorso prevede tre prove d’esame: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. Le verifiche riguarderanno le conoscenze e le competenze proprie della professione infermieristica.

Nel corso della prova orale saranno inoltre valutate la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche.

Il punteggio complessivo massimo previsto è di 100 punti, suddivisi in 30 punti per i titoli e 70 punti per le prove d’esame. Il calendario delle prove e l’elenco dei candidati ammessi saranno pubblicati sul sito ufficiale di Azienda Zero.

Lo riporta studenti.it.

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