“Spiagge Sicure 2026”, Monte Sant’Angelo punta a un finanziamento da 25mila euro

Monte Sant’Angelo presenta la propria candidatura al programma nazionale “Spiagge Sicure – Estate 2026”, l’iniziativa finanziata attraverso il Fondo per la sicurezza urbana e finalizzata a prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti nelle località turistiche costiere.

La Giunta comunale ha approvato la proposta progettuale da 25mila euro e autorizzato il sindaco Pierpaolo d’Arienzo a sottoscrivere la domanda di contributo e il successivo protocollo d’intesa con la Prefettura di Foggia.

Il Comune rientra tra i sessanta enti litoranei individuati dal Ministero dell’Interno per l’annualità 2026. La comunicazione è arrivata dalla Prefettura di Foggia il 26 giugno, con l’invito a trasmettere entro il 31 luglio una scheda dettagliata degli interventi, delle aree interessate, del personale e dei mezzi da impiegare.

Il finanziamento deriva dalla quota del Fondo per la sicurezza urbana riservata ai Comuni costieri selezionati sulla base delle presenze registrate nelle strutture ricettive. Le risorse possono essere utilizzate per assumere agenti di Polizia locale a tempo determinato, finanziare ore di lavoro straordinario, acquistare mezzi e attrezzature oppure realizzare campagne informative sui rischi legati all’acquisto di merce contraffatta.

Per Monte Sant’Angelo, caratterizzata da un rilevante afflusso turistico durante i mesi estivi e da un territorio particolarmente esteso, l’Amministrazione ha scelto di concentrare la proposta sul rafforzamento della capacità operativa della Polizia locale.

Il progetto elaborato dagli uffici prevede infatti l’acquisto di un’autovettura di servizio da utilizzare nelle attività di controllo e pattugliamento. La scelta viene motivata dalle condizioni del parco mezzi attualmente a disposizione del Comando e dalla distanza tra il centro abitato e le spiagge ricadenti nel territorio comunale.

L’obiettivo è rendere più efficaci gli interventi contro il commercio abusivo, la vendita di prodotti di provenienza incerta e la diffusione di articoli contraffatti, fenomeni che possono aumentare nei periodi di maggiore presenza turistica. Le attività dovrebbero interessare soprattutto le aree costiere e i luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.

L’approvazione della proposta da parte della Giunta non equivale ancora alla concessione definitiva del contributo. Il Comune dovrà trasmettere la documentazione alla Prefettura e attendere la valutazione dell’istanza. Qualora il finanziamento venga riconosciuto, gli uffici dovranno adottare gli atti amministrativi e contabili necessari per inserire le relative somme nel bilancio comunale.

Al responsabile del settore Sicurezza, Viabilità e Suap è stato affidato il compito di inviare la domanda e curare tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento delle risorse. Il responsabile del settore Economico-finanziario dovrà invece predisporre l’eventuale variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

La Giunta ha approvato la deliberazione all’unanimità e ne ha disposto l’immediata eseguibilità, considerata la scadenza fissata per la presentazione delle domande.

A cura di Michele Solatia.