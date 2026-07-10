Tim Battiti Live, le pagelle dei look: Malgioglio illumina il palco, Nino D'Angelo è classe senza tempo

La seconda serata di Tim Battiti Live conferma la formula vincente dello show musicale estivo di Canale 5, tra hit, ospiti e una passerella di look che, come da tradizione, divide pubblico e critica. Sul palco di Trani, accanto ai conduttori Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, si alternano artisti di primo piano, ma non tutti convincono sul fronte dello stile.

Ilary Blasi, look sottotono

La conduttrice sceglie una tuta intera color fango dal taglio essenziale, completata da pantaloni a zampa molto ampi che finiscono per appesantire la figura e nascondere completamente le scarpe. Una scelta monocromatica che smorza la sua consueta immagine brillante e televisiva.

Voto: 5

Rovazzi e Battaglia, eleganza fuori contesto

Fabio Rovazzi punta su un classico completo scuro con camicia bianca, mentre Daniele Battaglia opta per un doppiopetto marrone oversize con t-shirt nera. Due outfit eleganti ma poco adatti all’atmosfera estiva dello show, risultando eccessivamente formali.

Voto: 4

Emma, energia sì, outfit no

La cantante salentina porta sul palco la sua consueta grinta, ma il look convince poco. Canotta nera ricoperta di strass, jeans larghi e cintura importante creano un insieme poco armonioso, che non valorizza la sua personalità rock.

Voto: 5

Stash, troppo pelle per una notte d’estate

Il frontman dei The Kolors sceglie un completo in pelle bordeaux con camicia a pois e occhiali scuri. Un’immagine decisamente scenografica, ma poco coerente con il clima estivo e con il contesto balneare della manifestazione.

Voto: 5

Serena Brancale, occasione mancata

L’artista barese abbina un corpetto bianco a una lunga gonna in denim. Il risultato appare poco equilibrato e finisce per penalizzare la silhouette, nonostante l’ottima presenza scenica.

Voto: 4

Cristiano Malgioglio, spettacolo puro

A pochi giorni dal matrimonio, Malgioglio trasforma il palco in una passerella personale. Il lungo soprabito fucsia, indossato sopra un completo nero arricchito da accessori colorati, è teatrale, eccentrico e perfettamente in linea con il suo personaggio. In una serata dominata da colori spenti, è lui a regalare il colpo d’occhio più memorabile.

Voto: 8

Gaia, sensualità ed equilibrio

L’abito rosso con frange e trasparenze accompagna ogni movimento della cantante, esaltandone eleganza e naturalezza. Una scelta fresca, estiva e perfettamente in sintonia con il mood di Battiti Live.

Voto: 8

Arisa convince anche nello stile

Dopo anni di sperimentazioni, Arisa trova un equilibrio anche sul piano dell’immagine. Il tubino drappeggiato color cioccolato valorizza la figura con semplicità ed eleganza, accompagnando una performance vocale di altissimo livello.

Voto: 7,5

Nino D’Angelo, il migliore della serata

La vera sorpresa della puntata è Nino D’Angelo. Al debutto sul palco di Battiti Live conquista il pubblico con il suo carisma e con un look raffinato: gilet doppiopetto blu a microquadri, camicia scura e gli immancabili occhiali. Uno stile sobrio ma moderno che dimostra come l’eleganza non abbia età.

Voto: 9

Le pagelle finali

Nino D’Angelo: 9

9 Cristiano Malgioglio: 8

8 Gaia: 8

8 Arisa: 7,5

7,5 Ilary Blasi: 5

5 Emma: 5

5 Stash: 5

5 Serena Brancale: 4

4 Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia: 4

Tra promossi e bocciati, il verdetto è chiaro: a dominare la passerella della seconda serata di Tim Battiti Live sono l’estro di Cristiano Malgioglio e l’eleganza senza tempo di Nino D’Angelo. Più in difficoltà, invece, alcuni protagonisti che, pur brillando dal punto di vista musicale, non sono riusciti a convincere con le proprie scelte di stile.

Lo riporta Leggo.it