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Home // Foggia // Torna “Una vampata di rossore”, il capolavoro di Domenico Rea. Nuova edizione a cura di Lucia Rea e Davide Grittani

"UNA VAMPATA DI ROSSORE" Torna “Una vampata di rossore”, il capolavoro di Domenico Rea. Nuova edizione a cura di Lucia Rea e Davide Grittani

A sessantasei anni dalla prima pubblicazione, torna in libreria Una vampata di rossore, uno dei romanzi più intensi e rappresentativi del Novecento italiano

Torna "Una vampata di rossore", il capolavoro di Domenico Rea. Nuova edizione a cura di Lucia Rea e Davide Grittani

Torna "Una vampata di rossore", il capolavoro di Domenico Rea. Nuova edizione a cura di Lucia Rea e Davide Grittani

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Foggia // Lifestyle //

A sessantasei anni dalla prima pubblicazione, torna in libreria Una vampata di rossore, uno dei romanzi più intensi e rappresentativi del Novecento italiano. Il capolavoro di Domenico Rea rinasce in una nuova edizione curata da Lucia Rea e Davide Grittani, un lavoro editoriale che restituisce ai lettori un’opera fondamentale della nostra letteratura, preservandone la forza espressiva e rilanciandone l’attualità.

Pubblicato da Caffèorchidea, il volume sarà presentato in anteprima alla fiera Più Libri Più Liberi di Roma (4-8 dicembre 2026) e si arricchisce della postfazione di Vincenzo Salerno, offrendo nuovi strumenti di lettura per comprendere uno dei libri più radicali dello scrittore campano.

Scritto nel 1959, Una vampata di rossore racconta gli ultimi giorni di Rita, levatrice costretta a letto da una malattia incurabile. Attorno a lei si muove una famiglia lacerata: il marito Assuero, amministratore del suo “podismo ostetrico”, e i figli Maria e Beppe, prigionieri delle proprie inquietudini sentimentali. Ne nasce un affresco potente del Meridione, attraversato da passioni, desideri, sofferenze e contraddizioni.

Accolto inizialmente con prudenza, il romanzo fu presto riconosciuto come una delle vette narrative di Domenico Rea, fino a essere accostato dalla critica ai grandi autori del Novecento, da William Faulkner a Lev Tolstoj e Louis-Ferdinand Céline. Nello stesso anno della pubblicazione conquistò il Premio Napoli, confermando il valore di un’opera destinata a durare nel tempo.

Il ritorno in libreria assume oggi un significato particolare grazie al lavoro di Lucia Rea e Davide Grittani, che hanno curato questa nuova edizione con l’obiettivo di restituire al pubblico un testo filologicamente rigoroso e culturalmente vivo. Il loro intervento editoriale rappresenta il cuore dell’operazione: non una semplice ristampa, ma il recupero consapevole di un classico che continua a interrogare il presente.

Con questa edizione, Caffèorchidea rilancia un romanzo che conserva intatta la sua energia narrativa e la sua sorprendente modernità. Una vampata di rossore torna così a occupare il posto che gli spetta: quello di un classico imprescindibile della letteratura italiana del Novecento, oggi finalmente restituito ai lettori grazie alla nuova edizione a cura di Lucia Rea e Davide Grittani.

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