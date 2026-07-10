MANFREDONIA – Una serata in un locale si è trasformata in tragedia ieri sera a Manfredonia, dove una donna di quasi 80 anni ha perso la vita dopo una probabile caduta avvenuta in un locale.

Secondo le prime informazioni raccolte, la donna era in un locale quando, per cause accidentali, avrebbe perso l’equilibrio cadendo violentemente a terra e battendo la testa. Il decesso sarebbe riconducibile al grave trauma cranico riportato nell’impatto.

Immediato l’allarme lanciato dai presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. La donna è deceduta nonostante i tempestivi soccorsi.