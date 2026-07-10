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Home // Cronaca // Tragedia a Manfredonia, caduta accidentale in una sala: muore una donna

CADUTA ACCIDENTALE Tragedia a Manfredonia, caduta accidentale in una sala: muore una donna

Dalle informazioni disponibili non risulterebbe che la donna sia stata colta da un malore prima della caduta

http://cisomozieri.it - IMMAGINE D'ARCHIVIO

http://cisomozieri.it - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una serata in un locale si è trasformata in tragedia ieri sera a Manfredonia, dove una donna di quasi 80 anni ha perso la vita dopo una  probabile caduta avvenuta in un locale.

Secondo le prime informazioni raccolte, la donna era in un locale quando, per cause accidentali, avrebbe perso l’equilibrio cadendo violentemente a terra e battendo la testa. Il decesso sarebbe riconducibile al grave trauma cranico riportato nell’impatto.

Immediato l’allarme lanciato dai presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. La donna è deceduta nonostante i tempestivi soccorsi.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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