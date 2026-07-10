Trinitapoli, al via il mercato serale estivo. Di Feo “Un’opportunità per sostenere il commercio locale"

Trinitapoli sperimenta il mercato serale estivo. L’amministrazione comunale ha annunciato lo svolgimento di un primo appuntamento straordinario previsto per sabato 11 luglio 2026, in viale Vittorio Veneto, dalle ore 18:00 alle 22:00.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini una nuova possibilità di fare acquisti nelle ore serali, soprattutto durante il periodo estivo, e allo stesso tempo valorizzare il commercio su area pubblica e animare il centro cittadino.

La sperimentazione proseguirà anche con altri due appuntamenti già programmati: sabato 8 agosto 2026 e sabato 5 settembre 2026, sempre nella fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 22:00.

L’amministrazione ha precisato che il nuovo calendario non modificherà il tradizionale mercato del lunedì mattina in via Mandriglia, che continuerà a svolgersi regolarmente nell’area mercatale prevista.

Il sindaco Francesco Di Feo ha spiegato le finalità del progetto: «Con questa iniziativa vogliamo offrire un servizio in più ai cittadini e creare nuove occasioni di incontro e di vitalità per il nostro centro urbano. La sperimentazione del mercato serale rappresenta un’opportunità per sostenere il commercio locale e rendere Trinitapoli ancora più accogliente durante il periodo estivo».

Sulla stessa linea l’assessore al Commercio Giovanni Landriscina, che ha sottolineato il confronto avviato con gli operatori del settore: «Abbiamo condiviso questo percorso con gli operatori del mercato per sperimentare una formula capace di coniugare le esigenze delle attività commerciali con quelle dei cittadini. Ci auguriamo una partecipazione significativa, affinché questa esperienza possa diventare un appuntamento sempre più apprezzato».

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare agli appuntamenti in programma, sostenendo gli operatori del mercato e contribuendo alla riuscita di un’iniziativa pensata per rendere più dinamica e attrattiva Trinitapoli durante la stagione estiva.