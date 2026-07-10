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GEV CAPITANATA Turist Safety and Fire Protection: al via il progetto GEV Capitanata per la sicurezza del litorale sud di Vieste

L'obiettivo è quello di ridurre sensibilmente i tempi di intervento

Turist Safety and Fire Protection: al via il progetto GEV Capitanata per la sicurezza del litorale sud di Vieste

Turist Safety and Fire Protection: al via il progetto GEV Capitanata per la sicurezza del litorale sud di Vieste

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

VIESTE – È ufficialmente partito in questi giorni il progetto “Turist Safety and Fire Protection”, l’iniziativa ideata dal presidente Roberto Bosco e dal direttivo dell’Associazione GEV Capitanata ODV ETS con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli incendi boschivi e garantire una maggiore sicurezza ai turisti lungo il litorale sud della costa viestana.

Il servizio interessa il tratto compreso tra Portonuovo e Pugnochiuso, una delle aree a maggiore vocazione turistica del Gargano, particolarmente esposta al rischio incendi durante la stagione estiva. L’iniziativa sarà estesa, a partire dalla prossima estate, anche al litorale nord di Vieste, ampliando così la rete di protezione dell’intera fascia costiera.

Il cuore del progetto è rappresentato dal posizionamento strategico di un’autobotte antincendio, che rimane stabilmente a presidio dell’area. Il mezzo potrà essere impiegato sia dai volontari della GEV Capitanata impegnati nei pattugliamenti quotidiani, sia dal personale delle strutture ricettive appositamente formato per le prime operazioni di contrasto agli incendi.

L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente i tempi di intervento, un fattore determinante quando si tratta di contenere un principio d’incendio. L’autobotte garantisce infatti un’immediata continuità nell’approvvigionamento idrico ai pick-up antincendio dotati di piccoli moduli operativi che già pattugliano il territorio, in attesa dell’arrivo delle ulteriori squadre e dei mezzi dei servizi antincendio.

Considerate le distanze tra il centro abitato di Vieste e le principali strutture turistiche del litorale, il nuovo sistema rappresenta una soluzione in grado di assicurare una risposta tempestiva nelle prime, decisive fasi dell’emergenza, contribuendo al tempo stesso alla tutela del patrimonio boschivo e alla sicurezza degli ospiti presenti nelle strutture ricettive.

Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento integrale delle principali aziende turistiche del litorale sud: Gattarella Resort, Villaggio Hotel Portonuovo, Hotel Gargano, Villaggio Baia di Campi e Pugnochiuso – Gruppo Marcegaglia, che hanno scelto di sostenere concretamente un’iniziativa dedicata alla salvaguardia del territorio e alla protezione dei visitatori.

Nei prossimi giorni, con la consegna di un nuovo automezzo usato destinato al servizio, il progetto sarà presentato ufficialmente. Nel frattempo, il dispositivo è già operativo grazie a un’autobotte antincendio della GEV Capitanata posizionata stabilmente nella zona sud del litorale.

L’iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione tra volontariato e operatori turistici, con l’obiettivo di coniugare prevenzione, tutela ambientale e sicurezza in uno dei territori a più alta attrazione turistica della Puglia.

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