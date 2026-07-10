Vieste, firmata la convenzione per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità

Giuseppina Sementino, assessora alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Vieste - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Vieste

Il Comune di Vieste e la Provincia di Foggia hanno sottoscritto la convenzione per il servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni con disabilità iscritti agli istituti superiori, relativo all’anno scolastico 2026/2027.

L’accordo prevede la presenza di un assistente a bordo dei mezzi di trasporto, garantendo così continuità a un servizio ritenuto fondamentale per le famiglie e per gli studenti del territorio.

L’iniziativa conferma la collaborazione tra le istituzioni e l’impegno condiviso per favorire il diritto allo studio, l’inclusione scolastica e l’accessibilità dei percorsi educativi per gli studenti con disabilità.

«Con questa convenzione rafforziamo il nostro impegno per un percorso scolastico realmente accessibile. Garantire un trasporto sicuro, con l’affiancamento di un assistente, significa offrire pari opportunità a tutti i nostri ragazzi, nel rispetto della loro autonomia e dei loro bisogni», ha dichiarato Giuseppina Sementino, assessora alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Vieste.

Il servizio rappresenta un ulteriore passo nel sostegno alle famiglie e nella costruzione di una rete di interventi orientati a garantire una piena partecipazione alla vita scolastica degli alunni con disabilità.

Lo riporta retegargano.it.