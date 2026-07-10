Il dispositivo di sicurezza a Vieste sarà ulteriormente rafforzato con l’impiego di pattuglie della Guardia di Finanza, dopo l’omicidio del 35enne Antonello Scirpoli, ucciso il 3 luglio scorso in un agguato ritenuto riconducibile alla criminalità organizzata.

Dopo i rinforzi già disposti per Polizia di Stato e Carabinieri, nei prossimi giorni entreranno in azione anche i militari delle Fiamme Gialle con l’obiettivo di intensificare il controllo del territorio durante la stagione estiva.

La situazione della sicurezza nella città garganica è stata al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in Prefettura a Foggia per analizzare il quadro relativo a Vieste, una delle principali località turistiche della Puglia, dove cresce l’attenzione per il possibile riaccendersi delle tensioni tra gruppi criminali.

«Vieste rappresenta la cartina di tornasole delle tensioni esistenti tra i gruppi criminali. È uno dei terminali più importanti perché è la principale destinazione turistica e, probabilmente, anche il primo mercato della droga», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti, chiedendo un ulteriore rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio.

Il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco ha confermato il potenziamento dei controlli e l’arrivo di nuove risorse operative.

«Abbiamo voluto ribadire, anche alla presenza del sindaco, che le forze di polizia sono presenti sul territorio. Nelle ultime settimane sono arrivati rinforzi per l’Arma dei Carabinieri e per la Polizia di Stato e i dispositivi sono stati già rafforzati. A breve saranno operative anche pattuglie della Guardia di Finanza», ha spiegato Grieco.

Il prefetto ha inoltre voluto rassicurare cittadini e turisti sul clima presente nella località garganica, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione senza alimentare allarmismi.

«Comprendiamo le preoccupazioni del sindaco per la sicurezza dei suoi concittadini, ma durante la mia permanenza a Vieste nello scorso fine settimana non ho percepito timori né tra i residenti né tra i turisti. Vieste resta una città tranquilla per chi la vive e per chi la sceglie come meta di vacanza», ha concluso il prefetto.

Lo riporta retegargano.it.