«Sì, si può parlare di un’emergenza». Il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti interviene sulla situazione della sicurezza in città dopo la recente escalation di episodi criminali che ha portato alla convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Foggia.

L’incontro, convocato dal prefetto Paolo Giovanni Grieco, è arrivato dopo l’omicidio di Antonello Scirpoli, il 35enne ucciso il 3 luglio scorso in un agguato ritenuto riconducibile alla criminalità organizzata, e dopo i due episodi che hanno coinvolto Danilo Notarangelo e Hechmi Hdiouech.

A margine della riunione, il primo cittadino ha parlato anche delle recenti vicende politiche che hanno interessato l’amministrazione comunale, spiegando la propria lettura del momento vissuto dalla città.

«Non ho letto l’articolo uscito sulla Gazzetta – ha dichiarato Nobiletti -. In questo momento siamo nel mirino perché Vieste è cresciuta molto non solo dal punto di vista turistico ma anche quello politico. Abbiamo spostato l’asse da Foggia a Lecce e questo forse non è piaciuto».

Sul fronte della sicurezza, il sindaco ha evidenziato il ruolo strategico della città garganica, soprattutto per il peso economico e turistico che riveste in Puglia.

«Vieste rappresenta la cartina di tornasole di tensioni che evidentemente ci sono nei gruppi criminali. La città è uno dei terminali più importanti perché rappresenta la prima destinazione turistica e anche il primo mercato della droga, penso», ha affermato Nobiletti, chiedendo «maggiore attenzione per la città».

Nel corso del vertice è stato confermato il rafforzamento dei controlli sul territorio. Dopo l’arrivo di nuovi uomini per Carabinieri e Polizia di Stato, nei prossimi giorni è previsto anche l’impiego di pattuglie della Guardia di Finanza per aumentare il presidio nella località garganica durante il periodo estivo.

Il prefetto Grieco ha assicurato che il dispositivo di sicurezza è già stato potenziato: «Abbiamo voluto rappresentare con forza, anche alla presenza del sindaco di Vieste, che c’è la presenza delle forze di polizia. Abbiamo avuto già rinforzi in queste ultime settimane. L’Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato sono già presenti da giorni. Abbiamo già rinforzato i dispositivi. A breve arriveranno anche dei finanzieri».

Il rappresentante del Governo ha inoltre cercato di rassicurare cittadini e turisti sul clima presente in città: «Il sindaco di Vieste, giustamente, era preoccupato chiaramente per i suoi cittadini. Stando personalmente a Vieste qualche giorno nel fine settimana scorso, non ho avvertito timori o paura da parte di turisti e popolazione. Vieste è una città tranquilla per turisti e cittadini».

Lo riporta retegargano.it.