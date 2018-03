Antimafia sociale, Vendola a Laudati: “appello condivisibile”

Di:

Bari – “L’APPELLO del procuratore Laudati è assolutamente condivisibile” lo ha detto il presidente della regione Puglia, commentando le parole del Procuratore distrettuale antimafia Antonio Laudati che ha parlato della necessità della costruzione di una legalità organizzata contro una criminalità organizzata. L’idea di un’antimafia sociale che collabori con l’antimafia investigativa è la sintesi felice di un lavoro di condivisione che occorre fare sul territorio e che qui in Puglia stiamo cercando di portare avanti. Solo cambiando il tessuto sociale infatti – ha aggiunto Vendola – solo intervenendo sull’educazione dei nostri figli declinata alle regole civili e alla solidarietà e alimentando quel sentimento di decenza che non può più consentire alle mafie di imperare, solo così possiamo immaginare di battere l’organizzazione criminosa a tutti i suoi livelli. Naturalmente è indispensabile l’azione investigativa e repressiva fatta di arresti, di operazioni di polizia, di confische di beni, di retate e di sequestri. E il colpo assestato questa mattina con l’arresto di uno dei più pericolosi boss del barese è certamente una tappa importante che testimonia l’ottimo lavoro fatto dalla procura di Bari”.“Far camminare di pari passo l’antimafia sociale con l’antimafia investigativa è l’unica risposta in grado di sconfiggere le attività criminose”. Lo ha detto l’assessore regionale alle politiche giovanilicommentando l’appello fatto dal Procuratore distrettuale antimafia di Bari. “L’assessore ha poi richiamato l’attenzione sulla “diffusa domanda di legalità che sempre più arriva dai pugliesi”, una domanda che, secondo Fratoianni “è una risorsa fondamentale, da non sottovalutare. E’ la materia prima che occorre alimentare se vogliamo costruire uno Stato fatto di solidarietà, di fiducia e di diritti uguali per tutti, compreso il diritto a non avere più paura”.– Il presidente del Consiglio regionale, ha risposto alla lettera inviatagli dal consigliere dell’Udc,. “L’analisi da te compiuta è precisa e le tue preoccupazioni sono da me ampiamente condivise, a partire dalla recrudescenza dei fenomeni malavitosi. Lo Stato ha dato una pronta risposta ed è di queste ultime ore l’operazione condotta dalle forze dell’ordine che ha consentito di assicurare alla giustizia un pericoloso esponente della criminalità organizzata pugliese. Il Consiglio regionale è stata parte attiva, non solo solidarizzando con il procuratore Antonio Laudati e con l’Associazione nazionale magistrati che avevano lamentato l’esiguità degli organici giudiziari, ma più concretamente con la sollecitazione, da me rivolta a nome dell’istituzione, a tutte le amministrazioni interessate per trovare una definizione delle problematiche collegate all’edilizia giudiziaria che si frappone ad un’efficiente organizzazione di tutte le articolazioni della giustizia. Subito dopo la pausa ferragostana, come già comunicato, mi farò promotore di un tavolo che lavori nella direzione di una soluzione immediata al problema. Analogamente acquisirò la disponibilità dei presidenti dei gruppi consiliari e del Governo regionale a partecipare ad una seduta della Conferenza dei Capigruppo che, come ben sai, è l’organismo preposto alla calendarizzazione dei lavori consiliari, soprattutto laddove il Regolamento definisce temporalmente le sessioni in cui svolgere l’attività legislativa. Non nutro dubbi sulla disponibilità dei presidenti dei gruppi consiliari ad anticipare le attuali scadenze e a rendere operativo da subito quanto da me proposto nelle settimane scorse, e cioè di svolgere mensilmente sedute pomeridiane di Consiglio regionale dedicate esclusivamente all’esame di interrogazioni, interpellanze e mozioni per affrontare – in questa sede e con la necessaria tempestività – le emergenze che affliggono la nostra regione”.FOCUS – Consiglio regionale, Curto (Udc): “Si riduca il periodo feriale“ – “L’appello lanciato dal Procuratore Laudati a realizzare una legalità organizzata, da contrapporre alla criminalità organizzata, va raccolto senza indugio alcuno da tutti i settori e le categorie sociali impegnati a debellare i nuovi e inquietanti rigurgiti criminosi che stanno interessando la nostra regione”. Lo ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Udc, senatore, a lungo componente della Commissione parlamentare antimafia. “Il Procuratore Laudati – commenta l’esponente Udc – ha messo sapientemente il dito nella piaga dell’indifferenza che molto spesso accompagna, favorendoli, questi fenomeni. Ed è un richiamo al ruolo che le diverse organizzazioni sociali, ed in primo luogo la famiglia, devono rivestire e svolgere senza delegare a terzi le proprie importanti funzioni”.“Il richiamo del Procuratore – sottolinea il consigliere regionale – deve essere fatto proprio anche dalla Politica che, di fronte alla sempre maggiore specializzazione delle cosche (e al sempre più consistente potere finanziario) deve aggiornare i propri metodi di analisi e di valutazione mettendo a disposizione dalla Magistratura e delle Forze dell’Ordine gli strumenti più idonei per fronteggiare i fenomeni criminali”.“Rimane comunque necessario – conclude Curto – affiancare alle politiche repressive adeguate ed idonee politiche di sviluppo, capaci di creare occupazione, in modo da sottrarre al crimine comune ed organizzato quella manovalanza di cui le cosche si servono per i propri progetti criminosi. Ma soprattutto capaci di debellare qualsiasi ipotesi di attecchimento di consenso sociale al crimine come purtroppo è da tempo avvenuto in alcune regioni meridionali”.