“Per sempre piccola ribelle, in memoria di Mariarosa” (ph A.Troiano)

Manfredonia – Il ”Laboratorio delle idee di Manfredonia” è un gruppo di lavoro che nasce con l’obiettivo di occuparsi, nell’ambito delle proprie possibilità, di quelle problematiche considerate erroneamente di secondo ordine riguardanti la nostra città. I membri di questo gruppo sono: Filippo Lupoli, Marco Cassatella, Roberta Mione, Luciana Rinaldi, Benedetto Rinaldi, Pietro Rignanese, Nico Lombardi, Carmen Giordano, Elisabetta Venturelli, Elena Armiento, Antonio Pennaforte, Davide Pennaforte, Bruno Marconcini, Antonio Troiano, Giusy Giordano, Michele Troiano.

“Mariarosa Streetart Event” è la prima iniziativa concretizzata dai ragazzi del laboratorio, e deve il suo nome ad un membro del gruppo, dal quale è stato proposto, venuto a mancare pochi mesi fa: Mariarosa Lauriola. Il progetto mira alla rivalutazione di zone periferiche e degradate della nostra città, poiché gran parte di esse è soggetta a deterioramento dovuto alla negligenza ed all’inciviltà. Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso la valorizzazione di forme artistiche affermate, come la musica ed il ballo, ma anche anticonformiste, come la street art (poco conosciuta nel sud Italia ma ampiamente diffusa sia nel nord Italia che nel nord Europa ed in particolare negli Stati Uniti). L’arte di strada, derivante dalla pop-art, fa da ponte tra comunità sociale e mondo dell’arte, per chi utilizza la strada come vettore comunicativo, rispecchiandone la necessità di libertà di espressione, di pacifismo ed antiproibizionismo.

L’evento si è svolto ieri 8 agosto 2015 nella zona del mercato giornaliero in via Santa Restituta dalle ore 18:00 alle 24:00.

FOTOGALLERY ANTONIO TROIANO



