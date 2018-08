“Pragmatici 5 milioni di volte”

Di:

Monte Sant’Angelo. L’Amministrazione Comunale, insediata da poco più di un anno, ha presentato tantissimi progetti di finanziamento indetti dalla Regione Puglia.

Solo nell’ambito del piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 ha presentato proposte progettuali per 18 milioni di euro.

Le istanze progettuali riguardano quasi tutte le strutture scolastiche presenti sul nostro territorio, compresa quella della frazione Marina di Monte Sant’Angelo (ex Macchia).

Tutti i progetti (Giovanni XXIII per 3.720.000,00 euro, Giovanni Tancredi per 4.950.000,00 euro, Palazzo degli Studi per 4.950.000,00 euro, Scuola materna Marina di Monte Sant’Angelo per 460.500,00) si sono piazzati ai primi posti dell’avviso pubblico regionale.

Il nostro Comune ha visto da subito approvato e finanziato il progetto del Palazzo degli Studi per 5 milioni di euro.

Anche negli altri settori l’Amministrazione Comunale ha presentato numerosi progetti ed a breve saranno annunciati alla città, dopo la definitiva approvazione e la certa realizzazione.

Vogliamo ricordare a tutti i cittadini che è in corso la redazione del progetto esecutivo per il rifacimento del manto stradale e delle colonnine della panoramica sud per 900.000,00 euro – dopo venti anni dall’ultimo intervento – e verso la fine del mese verrà asfaltata via Kennedy.

Dopo il periodo festivo, nel mese di ottobre, partiranno con molta probabilità i lavori di rifacimento del Corso: dalla Basilica in sù e da San Giuseppe in giù con la riqualificazione della piazzetta del Monumento ai Caduti.

Si attendono buone notizie dalla Regione per i progetti presentati, che andranno a modificare in meglio la nostra città.

A Forza Italia e alla sua inconcludente e rancorosa opposizione rispondiamo con i fatti.

A differenza di chi parla senza concludere niente e non ha avuto neanche il coraggio di presentarsi alle scorse elezioni amministrative, Il Partito Democratico e l’Amministrazione rispondono guardando ai problemi e alle loro soluzioni.

Nessuno ha vinto un concorso, il mandato è stato conferito a questa amministrazione da più del 60% degli elettori. Se ľoperato sarà meritevole a fine mandato verrà rinnovata la fiducia, altrimenti si andrà a casa sapendo di aver agito esclusivamente nell’interesse della città e dei cittadini.

All’ opposizione extraconsiliare si ricorda una massima di Abramo Lincoln:” Potrete ingannare tutti per un po’, potrete ingannare qualcuno per sempre, ma non potrete ingannare tutti per sempre”.

PD Monte Sant’Angelo