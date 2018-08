Di:

“No ai licenziamenti Conad in Puglia. 126 lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro a causa del calo delle vendite di beni di consumo in tutta Italia. Vigileremo su questa difficile trattativa per raggiungere un giusto accordo tra lavoratori ed azienda“. Così in un post pubblicato su facebook dal governatore pugliese Michele Emiliano, condiviso tra l’altro dal sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi e dal sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

Come risaputo domani, sabato 11 agosto dalle 9:30 alle 19:00 presso l’ingresso del centro commerciale Gargano ex Leclerc i lavoratori della Conad svolgeranno un sit-in informativo per mettere a conoscenza la popolazione della grave vertenza che stanno affrontando con i vertici aziendali. “I lavoratori con caparbietà difendono la propria dignità per la conservazione del posto di lavoro affinché possono assicurare un futuro ai propri figli”.