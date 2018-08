Manfredonia. “Appalto per il Servizio canile sanitario e rifugio randagi. Determinazione a contrarre”

Di:

Manfredonia, 10 agosto 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato determinato di “dare corso alle procedure di evidenza pubblica relative alla gestione del Servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento cani randagi dell’importo complessivo di € 918.720,00 oltre I.V.A, relativo ai sei anni di durata contrattuale da porre a base d’asta mediante procedura aperta ai sensi degll’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dal capitolato d’appalto approvato con delibere di G.C. n.154 del 11/07/2018”.

E’ stato determinato di “incaricare la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) costituita presso la Provincia di Foggia per l’espletamento della procedura di gara, così come stabilito dall’apposita Convenzione approvata dal Consiglio Comunale in data 30.11.2015”.

Atto in allegato

determina a contrarre enpa

