Manfredonia Calcio 1932, guida tecnica a Luigi Agnelli

si la nuova società Manfredonia Calcio 1932: la guida tecnica del sodalizio sipontino del Presidente Raffaele Pio de Nittis, per la stagione sportiva 2018/2019, sarà affidata a Luigi Agnelli. Il mister, 35 anni, è reduce dall’esperienza come allenatore in seconda nello scorso campionato di serie D con il Manfredonia Calcio, e vanta una lunga esperienza nel Settore Giovanile del Foggia Calcio, dove a partire dal 2011, ha guidato la Berretti e le Under 15 e 17 Nazionali.

Ad affiancare mister Agnelli, il Preparatore Atletico Professionista FIGC Prof. Simone Schinco, anch’egli reduce dall’esperienza con il Manfredonia lo scorso anno e dal Settore Giovanile del Foggia Calcio (Under 15 e 17 Nazionali). A completare il quadro il preparatore dei portieri Luigi Pipoli, con esperienze nel Manfredonia nella passata stagione, nelle giovanili del Foggia Calcio e nei Monti Dauni. A breve l’ufficialità degli altri componenti che andranno a completare lo staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2018/2019. A mister Agnelli e ai suoi collaboratori, l’augurio di buon lavoro dalla società Manfredonia Calcio 1932. Forza Vecchio Cuore Sipontino.

