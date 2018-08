Manfredonia. Rapina alla BPM di Viale di Vittorio: indagini CC

Di:

Manfredonia, 10 agosto 2018. Rapina alla sede della Banca Popolare di Milano in Viale Di Vittorio a Manfredonia. Da raccolta dati, due individui parzialmente travisati armati di pistola si sono fatti consegnare i soldi dal caveau per un ammontare ancora non noto per poi dileguarsi.

Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia.

Redazione StatoQuotidiano.it