Monte “Amministrazione PD, altro che risultati sorprendenti”

Monte Sant’Angelo. Il Partito di Distruzione (PD), non ricordando che gli elettori il 4 marzo hanno pesantemente punito le loro bugie e la loro arroganza, mandando finalmente a casa Renzi, Gentiloni, Minniti, Scalfarotto ecc., continuano a raccontare frottole ai cittadini: un’offesa, oseremmo dire, perché evidentemente pensano che gli elettori non siano capaci di ragionare.

Il Partito di Distruzione (PD) racconta dei grandissimi risultati raggiunti in un solo anno di amministrazione, ma dimentica di dire che più e più volte la Regione Puglia, da loro guidata, ha bocciato le loro richieste di finanziamento (basta consultare il sito internet della Regione Puglia) e non ricordano che il 99% dei lavori di cui raccontano sono stati progettati e finanziati dall’ex Amministrazione comunale (Centro di Aggregazione Giovanile presso ex Caserma Carabinieri; Urbanizzazioni zona Stamporlando/Niviera-Via Falcone e Borsellino; Sistemazione Piazza Carlo

d’Angiò; Rifacimento Via Garibaldi; Rifacimento Corso Vittorio Emanuele; Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Scolastico “G. Tancredi”; Ristrutturazione e riqualificazione Scuola Materna Zona C1; Ristrutturazione e riqualificazione Scuola Giovanni XXIII ecc.).

*Il Partito di Distruzione (PD) non ricorda che, in una situazione di crisi come quella attuale, ha avuto un merito: ha aumentato le tasse ai cittadini di Monte, dimenticando che faceva le barricate per la Tari e per le indennità/stipendi agli amministratori; oggi entrambe queste voci sono aumentate e gravano sui cittadini!*

Il Partito di Distruzione (PD) dimentica anche che ciò che fino ad ora hanno fatto è stata solo normale amministrazione e che non c’è nulla di tanto straordinario se un’Amministrazione asfalta le strade: questa è normale routine!

Il Partito di Distruzione (PD) di Monte ha perso il pelo ma non il vizio. Infatti, dimentica di raccontare altre cose. Perché, per esempio, il Partito di Distruzione (PD) non dice ai cittadini che non è vero che è stata la Regione a dare i soldi per la sistemazione della Panoramica e che quei 650.000 euro sono soldi delle casse comunali, cioè soldi dei cittadini di Monte? Perché, il Partito di Distruzione (PD), non dice che, con i soldi del Comune, stanno sistemando una strada provinciale? È chiaro che non sono stati capaci di farsi finanziare l’intero importo dalla Provincia e che,

quindi, quei soldi saranno future tasse per i cittadini!

È sotto gli occhi di tutti che l’Amministrazione del Partito di Distruzione (PD) non sappia quale sia il proprio ruolo; passano giornate intere a farsi selfie e a fare annunci, che peraltro gli riescono anche male, e non si accorgono che, pur essendo in Estate, Monte è vuota, è spopolata, è spenta: perché non si pongono degli interrogativi? Noi abbiamo

la risposta: non sono capaci di programmare attività di spessore e di rilievo e improvvisano tutto!.

*FORZA ITALIA, facendo certamente dispiacere al Partito di Distruzione (PD), non abbasserà mai la guardia, perché l’incapacità, il pressapochismo, il menefreghismo, le contraddizioni dei componenti il Partito di Distruzione (PD), di CambiaMonte, non devono essere pagati dai cittadini! Tutti osservano, guardano, analizzano ed una cosa è certa: Monte è allo

sbando, socialmente ed economicamente, ma, mentre la città si svuota, loro hanno altro da fare: selfie, selfie, selfie!*

(*Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo*)