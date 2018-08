Nasce il Gruppo “Città Protagonista”: Antonio Prencipe e Libero Palumbo in consiglio

Di:

Manfredonia. In occasione dell’ultimo consiglio comunale è stata ufficializzata la formazione del gruppo consiliare “Città Protagonista”, associazione di protagonismo civico presente nella nostra città già da qualche tempo.

“Città Protagonista” in consiglio comunale ha sottolineato, ancora una volta, in questo momento di grave crisi politica e amministrativa, la necessità di aprire finalmente un dibattito libero da ogni condizionamento, ampio, condiviso e pubblico sulle azioni da intraprendere con immediatezza e decisione. Urgenze utili anche per eliminare questo clima da “faida” che in molti – e da molte parti – continuano a fomentare, che non serve certamente a superare il difficile momento che la città sta viverndo.

Ci rendiamo conto che colpevolmente troppe occasioni sono state sprecate. Nessuno pensi, però, di salvarsi dal giudizio che nè verrà dai cittadini, solo perchè i ruoli erano diversi oppure nascondendosi dietro a un dito (commissariamento).

Certo, l’intera maggioranza con noi e in particolare chi ha guidato la città in questi anni se ne assumono le maggiori responsabilità, ma tutti – pur nella diversità delle posizioni – si devono sentire, almeno moralmente, responsabili.

Neanche le opposizioni, così diverse, frammentate, condradittorie (basta guardare l’ultimo consiglio comunale) e numericamente irrilevanti possono tirarsi fuori da questo giudizio negativo che accomuna tutta la classe politica.

Il tempo degli inutili tatticismi e del gioco dei ruoli è finito: oggi è il tempo delle azioni coraggiose e di lungo respiro se vogliamo evitare la chiusura anticipata di questa esperienza, non dandola vinta a chi (?) per questo salto nel “buio” sta lavorando da tempo.

Libero Palumbo, Antonio Prencipe; consiglieri comunali di “Città Protagonista”.

Associazione “Città Protagonista”. Manfredonia