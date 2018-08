Strage di Foggia, identificate tutte le 12 vittime

Di:

Le 12 vittime dell’incidente stradale di lunedì scorso, tutti stranieri impiegati come braccianti agricoli in provincia di Foggia, sono state identificate. Sette erano in possesso di documenti, per le altre l’identità è stata ricostruita grazie alle impronte digitali. Si tratta di cittadini africani, impegnati in lavori agricoli nei campi pugliesi.

