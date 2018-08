Successo a Zapponeta per la “Sagra del pesce”

Di:

Zapponeta. ”Straordinario successo, lo scorso 5 agosto, per la nona edizione della Sagra del Pesce, un evento che anche quest’anno ha radunato migliaia di persone a Zapponeta, in P.zza Aldo Moro.

Fin dalle sette del pomeriggio, in tantissimi si sono messi in fila per gustare l’ottimo pesce preparato dai volontari della Pro Loco, che per il nono anno consecutivo ha organizzato questo evento con il patrocinio del Comune. Nel corso della serata, che ha visto anche l’esibizione dal vivo della band Blues Bros, dello staff animazione di Hugo Monaco, dei balli caraibici della New Fitness, sono state distribuite migliaia di pietanze a base di pesce cucinato secondo le ricette tradizionali ed ottimo vino delle cantine locali.

“Siamo veramente soddisfatti – ha detto il presidente della Pro loco Dina Valentino – nell’anno della cultura e delle tradizioni locali, del crescente successo di questa manifestazione sempre più apprezzata da residenti e turisti. Ci è stato riferito, infatti, che molti villeggianti abbiano allungato il soggiorno a Zapponeta fino a domenica proprio per godersi questa festa. Mentre per altri turisti questa è diventata ormai una tappa irrinunciabile all’interno delle vacanze estive. Fiumi di gente si riversano per le strade del nostro piccolo paesino rivierasco, affollando, oltreché i nostri stand gastronomici, anche le numerose attività commerciali presenti sul posto, le quali si preparano, per l’occasione, con menù speciali ed offerte promozionali. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, in particolare gli instancabili volontari, il Comune, il parroco Don Andrea, i Carabinieri e tutte le forze dell’ordine, tutte le

associazioni di supporto e tutti i nostri sponsor, senza i quali un evento di questa portata non sarebbe stato possibile.

Ogni anno questa sagra cresce sempre di più e rientra ormai di diritto, data l’enorme affluenza di pubblico, nel panorama delle più importanti manifestazioni di questo tipo a livello regionale.

Vedere il nostro paesino in poche ore triplicare la popolazione per l’afflusso di turisti da tutta la regione è qualcosa che ci riempie di soddisfazione e ci ripaga di tutte le fatiche delle settimane che precedono la sagra. Certo le difficoltà ogni anno non mancano, ma noi non ci fermiamo e ci diamo già appuntamento all’anno prossimo per la decima edizione! Grazie”.