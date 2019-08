Estate 1943: quando Manfredonia rischiò di perdere il castello per sempre

A Manfredonia fu un’estate particolarmente calda quella del 1943. Con l’arrivo degli alleati, i tedeschi furono messi in fuga e la città divenne base del comando della forza aerea USA che aveva sede presso l’ex Macello, precedentemente adibito a campo di internamento. Una curiosità: il comandante inviato a Manfredonia fu un famoso generale americano, James Doolittle, artefice del bombardamento di Tokyo del 1942 ed interpretato dall’attore Alec Baldwin nel film Pearl Harbour.

In quell’estate di transizione, però, la città era nella morsa sia dei tedeschi che degli angloamericani, che sulle rive del Golfo duellavano tra loro a spese dei sipontini.

La mattina del 25 agosto un’imponente formazione di oltre 276 velivoli USA riempì i cieli della Capitanata. Dopo aver ferito ancora una volta mortalmente Foggia, i caccia si lanciarono a volo radente colpendo le linee ferroviarie ed il porto di Manfredonia dove, nel corso dell’attacco a due corvette della Regia Marina, un marinaio sipontino perse la vita ed altri sei rimasero feriti. In quell’azione perirono e scomparvero per sempre nelle acque del golfo anche due piloti americani.

Nel pomeriggio del 9 settembre, militari tedeschi sequestrarono una corriera provocando la reazione di alcuni cittadini che li rincorsero tirando sassi. Il mezzo percorse corso Roma, mentre i tedeschi sparavano all’impazzata colpi di fucile uccidendo un bambino di 4 anni. In Piazza Marconi, il marinaio in servizio Nicola Latorre si armò di coraggio e vendicò l’accaduto sparando contro il mezzo e provocando la morte di un soldato tedesco. Venti cittadini di Manfredonia vennero quindi catturati dai tedeschi per essere fucilati per rappresaglia, ma furono salvati dall’intervento dell’arcivescovo Andrea Cesarano.

Il giorno seguente, una formazione Luftwaffe (Armata dell’Aria tedesca) bombardò e mitragliò la zona portuale di Manfredonia, già colpita in precedenza anche dagli alleati. In alcune foto inedite (che ho scoperto casualmente on line) desecretate dal governo australiano, si notano i piloti del Desert Harassers No. 450 della RAAF (Forza Aerea Australiana) nel golfo di Manfredonia che controllano e perlustrano le navi che loro stessi avevano colpito e affondato.

Intanto, dalle pagine del diario di mons. Andrea Cesarano, che costituisce uno straordinario documento sul periodo dell’occupazione tedesca di Manfredonia durante la seconda guerra mondiale (e di cui il periodico SudEst ha pubblicato un libro e condiviso on line alcune pagine), apprendiamo che tra il 24 e il 25 settembre i tedeschi, prima di abbandonare definitivamente Manfredonia per via dell’arrivo degli alleati, avevano deciso di far saltare in aria il castello.

Lascio la parola, non solo per rispetto, ma anche perché ha descritto in maniera incredibilmente emozionante il pathos di quei giorni, allo stesso mons. Cesarano con parti estratte dal diario.

“Venerdì, 24 settembre. Verso le 12, il Commissario Prefettizio venne ad avvertirmi che il Comandante tedesco gli aveva comunicato che in giornata si sarebbe fatto saltare il Castello. Collo stesso corsi dal Comandante, un vero muro, senza cuore e senza pietà”. “L’incontrammo in piazza Municipio e mi ci presentai. Pur arcigno mi ascoltò con deferenza, e mi confermò che per le ore 15 il castello doveva esser saltato. Domando assicurazioni per l’incolumità pubblica. Rispose che la garantiva oltre i 500 metri dal castello. Lo pregai di permettere il bando pubblico per prevenire la popolazione e mettersi in salvo. Dapprima rifiutò, poi acconsentì quasi per forza, e conchiuse con malcelato disprezzo che gli italiani erano traditori, vigliacchi, e via dicendo. Non risposi e mi allontanai. Alle ore 14 la città era completamente vuota e dispersa per le campagne e a parecchi Km”.

Il bombardamento che sopraggiunse da parte degli alleati fece rimandare al giorno successivo i programmi dei tedeschi per il castello.

Continua l’arcivescovo nel suo diario: “Sabato, 25 Settembre. Si prevede la giornata assai triste coi suoi inevitabili incendi, saccheggi e sparatorie. La popolazione è in preda ad indicibile panico. Verso le 9,30 accorrono in episcopio 4 donne gridando e piangendo (due per i rispettivi figli di una ventina d’anni, e due per i loro mariti). Mi dicono in preda a viva emozione che i loro cari stanno per essere fucilati dai tedeschi al Castello e imploravano il mio intervento”. Erano stati sorpresi dai soldati tedeschi con dei fucili rubati nel deposito del castello e furono arrestati. “Senza dubbio, il reato era grave. Incominciai ad implorare, non per loro, ma per i loro figliuoli, mogli e madri desolate. Ascoltava e non rispondeva”. “In breve, dopo circa 3 quarti d’ora, dopo aver accigliato gli occhi e riflettuto, fece un cenno colla mano indicando uno dei due padri di famiglia”. “Quel poveretto non se lo fece dire due volte e scappò fuggendo come un inseguito. Gli altri tre ricominciarono a lamentarsi e ad implorare. Dopo un altro quarto d’ora di preghiere, fece partire i due giovani che scapparono senza rivolgersi indietro. Per il 4° fu veramente duro”. Poi comunicò che avrebbe fatto saltare il castello con tutte le munizioni ivi depositate. “Alle 15 una detonazione formidabile: saltava il castello. Fortunatamente le torri e i bastioni hanno resistito allo scoppio; solo il fabbricato interno è un’immensa rovina. Una sola vittima: un povero uomo, piuttosto anziano, è caduto riverso per lo spostamento d’aria, decedendo dopo poche ore”.

Così Monsignore quel giorno salvò altri quattro sipontini e la Provvidenza salvò il nostro castello, che nella deflagrazione rimase danneggiato, ma non irreparabilmente.

Ed intanto, volgeva al termine un’estate che, nonostante le temperature attuali possano ingenuamente indurci a pensare il contrario, mai a Manfredonia fu più ‘calda’ di quel lontano 1943.

Maria Teresa Valente