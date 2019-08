Michy Sepalone Angela Piaf Imparato e Canta Napoli Band infiammano Foggia

Di:

Foggia, 10 agosto 2019. Nelle calde serate di agosto piacevolmente accarezzate dallo Scirocco nella città dei “sette venti” Foggia a scaldare maggiormente il pubblico foggiano lo scorso 9 agosto in un gremito Corso Vittorio Emanuele II due grandi artisti foggiani, i quali non hanno bisogno di presentazioni, Michy Sepalone e Angela Piaf uniti nella vita privata come sul palco, accompagnati dalla Canta Napoli Band e con lo special guest il percussionista di fama internazionale Giovanni Imparato. Una serata variegata, sui generis, due ore di grande musica magistralmente eseguita ed interamente dedicata alla immortale, atemporale ed aspaziale Napoli, con i suoi colori, i suoi ritmi, le sue peculiarità, le sue tradizioni e bellezze riconosciute in tutto il mondo attraverso il potere magico della musica.

Canzoni della tradizione partenopea eseguite in maniera “moderna”, ritmica, ballabile, pop-rock ma senza inficiare i capolavori che erano, sono e saranno. Da Renzo Arbore ad Aurelio Fierro, da Nino D’Angelo a Roberto Murolo, da Fabrizio De André a Roberto Carosone a Totò fino ai classici – in veste moderna – Torna a Surriento, Reginella, Voce è notte, Na sera è maggio, Luna rossa, Malafemmena…

Applauditi ed apprezzati il duo Sepalone – Piaf, lui dotato di ottime capacità vocali ma soprattutto attoriali e da show man, come si dice in questi casi un vero e proprio “animale da palcoscenico” – nel senso buono ovviamente – la Piaf dotata di una voce estremamente duttile con impostazione tendente al pop-lirico, omogenea in tutta la gamma di suoni dal grave, ai centri sino all’acuto. Nulla da dire riguardo la Canta Napoli Band se non che se la perfezione facesse parte di questo mondo essa ne entrerebbe di diritto: straordinaria!

Ciliegina sulla torta la presenza di Giovanni Imparato, percussionista napoletano, la cui attenzione artistica rivolta alla fusione di culture musicali apparentemente diverse e distanti tra loro: Napoli e Cuba. Egli infatti è specializzato in ritmi afro-cubani, con l’utilizzo di strumenti tipici di quelle terre come il cajon, la clave e i bonghi. La sua ricerca artistica punta al superamento di barriere, attraverso improvvisazione e libero sfogo dell’interiorità artistica in ognuno di noi. D’ altra la musica è un linguaggio universale e non ha e non può avere barriere di alcun tipo… nel suo curriculum Imparato vanta collaborazioni con: Renzo Arbore, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Mina, Nino D’Angelo, Riccardo Cocciante, Gigi Finizio…

La serata, così come tutto il tour estivo del Canta Napoli Band iniziato proprio da Foggia lo scorso 1 agosto e proseguirà tra Puglia, Campania, Basilicata e Lazio fino al prossimo 5 ottobre, ha come partner Euronics nel nome di Matteo La Torre, da sempre sensibile alla cultura e al sociale.

Alessio Walter De Palma