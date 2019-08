Di:

La possibilità di effettuare foto e riprese (anche di alta qualità) attraverso un semplice “tap” sullo smartphone ha diffuso in maniera vertiginosa la realizzazione di contenuti che, una volta immessi in rete, sono in grado di circolare praticamente senza limiti. Una delle ultime tendenze è stata lanciata dalle giovani coppie che, per divertimento o per mera goliardia, decidono di filmarsi mentre sono insieme, anche in atteggiamenti molto espliciti. Questo trend, tuttavia, è salito agli onori della cronaca per i risvolti più tristi che si potessero immaginare: la diffusione senza consenso di immagini osé per scopi di vendetta. È nato così il revenge porn. Cos’è e quando scatta?

